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Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле Шебекино
Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле Шебекино - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле Шебекино
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали двое мирных жителей города Шебекино, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T18:41
2024-06-19T18:41
2024-06-19T18:41
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
шебекино (город в белгородской области)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали двое мирных жителей города Шебекино, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.Различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях и одном многоквартирном доме: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. 10 автомобилей посечены осколками. Также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте, написал Гладков.В Херсонской области ранее в среду украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погибЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненыеАтака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человекНа горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, шебекино (город в белгородской области), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле Шебекино
Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле Шебекино в Белгородской области