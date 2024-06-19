https://crimea.ria.ru/20240619/dvoe-mirnykh-zhiteley-postradali-pri-ukrainskom-obstrele-shebekino-1138225391.html

Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле Шебекино

Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле Шебекино - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле Шебекино

При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали двое мирных жителей города Шебекино, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T18:41

2024-06-19T18:41

2024-06-19T18:41

вячеслав гладков

белгородская область

новости

происшествия

шебекино (город в белгородской области)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали двое мирных жителей города Шебекино, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.Различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях и одном многоквартирном доме: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. 10 автомобилей посечены осколками. Также повреждена линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте, написал Гладков.В Херсонской области ранее в среду украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погибЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненыеАтака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человекНа горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, шебекино (город в белгородской области), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области