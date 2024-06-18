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Женщина потерялась в Крымских горах и травмировала спину

Женщина потерялась в Крымских горах и травмировала спину - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Женщина потерялась в Крымских горах и травмировала спину

Во время прогулки по горам в Крыму женщина оступилась на сыпучем склоне и получила травму. Ей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T18:39

2024-06-18T18:39

2024-06-18T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Во время прогулки по горам в Крыму женщина оступилась на сыпучем склоне и получила травму. Ей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС Крыма.Сигнал в службу спасения поступил сегодня в 15.41. Звонивший сообщил, что женщина потерялась в районе смотровой площадки вблизи горы Сокол близ Судака. На помощь направились три человека из дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда, а также подразделение ГУ МЧС России по РК и сотрудники скорой помощи."Спасатели приступили к поиску в пешем порядке. В результате женщина была оперативно обнаружена ниже смотровой площадки. Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" с использованием носилок эвакуировали ее к карете "скорой" по крутому склону", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.Ранее помощь спасателей понадобилась 14-летней девочке в Гаспре. Она забралась на дерево и не смогла самостоятельно спуститься.Читайте также на РИА Новости Крым:1,5 км в гору с носилками: в Крыму спасли пострадавшую в горах женщинуЗаблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склонаНа Крыле лебедя в Крыму травмировался турист – его эвакуировали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, крым, мчс крыма, происшествия, новости крыма, новый свет