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Женщина потерялась в Крымских горах и травмировала спину
Женщина потерялась в Крымских горах и травмировала спину - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Женщина потерялась в Крымских горах и травмировала спину
Во время прогулки по горам в Крыму женщина оступилась на сыпучем склоне и получила травму. Ей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T18:39
2024-06-18T18:39
2024-06-18T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Во время прогулки по горам в Крыму женщина оступилась на сыпучем склоне и получила травму. Ей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС Крыма.Сигнал в службу спасения поступил сегодня в 15.41. Звонивший сообщил, что женщина потерялась в районе смотровой площадки вблизи горы Сокол близ Судака. На помощь направились три человека из дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда, а также подразделение ГУ МЧС России по РК и сотрудники скорой помощи."Спасатели приступили к поиску в пешем порядке. В результате женщина была оперативно обнаружена ниже смотровой площадки. Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" с использованием носилок эвакуировали ее к карете "скорой" по крутому склону", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.Ранее помощь спасателей понадобилась 14-летней девочке в Гаспре. Она забралась на дерево и не смогла самостоятельно спуститься.Читайте также на РИА Новости Крым:1,5 км в гору с носилками: в Крыму спасли пострадавшую в горах женщинуЗаблудился на Ай-Петри: туриста эвакуировали со сложного скального склонаНа Крыле лебедя в Крыму травмировался турист – его эвакуировали
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судак, крым, мчс крыма, происшествия, новости крыма, новый свет
Женщина потерялась в Крымских горах и травмировала спину
Спасатели эвакуировали в районе горы Сокол под Судаком в Крыму получившую травму женщину
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Во время прогулки по горам в Крыму женщина оступилась на сыпучем склоне и получила травму. Ей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС Крыма.
"Как выяснилось, она отстала от своего спутника, по неосторожности оступилась на сыпучем склоне, упала и повредила спину, в связи с чем не смогла самостоятельно продолжить движение", - говорится в сообщении.
Сигнал в службу спасения поступил сегодня в 15.41. Звонивший сообщил, что женщина потерялась в районе смотровой площадки вблизи горы Сокол близ Судака. На помощь направились три человека из дежурной смены Судакского аварийно-спасательного отряда, а также подразделение ГУ МЧС России по РК и сотрудники скорой помощи.
"Спасатели приступили к поиску в пешем порядке. В результате женщина была оперативно обнаружена ниже смотровой площадки. Сотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" с использованием носилок эвакуировали ее к карете "скорой" по крутому склону", - уточняют в чрезвычайном ведомстве.
Ранее помощь спасателей понадобилась 14-летней девочке в Гаспре. Она забралась на дерево
и не смогла самостоятельно спуститься.
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