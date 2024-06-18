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Украина стала местом апробации глобальных неонацистских методик – эксперт - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Украина стала местом апробации глобальных неонацистских методик – эксперт
Украина стала местом апробации глобальных неонацистских методик – эксперт - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Украина стала местом апробации глобальных неонацистских методик – эксперт
Украина на сегодняшний день стала квазигосударством с нацистским политическим режимом и местом сознательной апробации Западом глобальных нацистских методик... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T18:11
2024-06-18T18:11
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Украина на сегодняшний день стала квазигосударством с нацистским политическим режимом и местом сознательной апробации Западом глобальных нацистских методик. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра Военного университета Минобороны РФ Николай Илиевский в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Санкт-Петербург – Екатеринбург "22 июня — День памяти и скорби" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам эксперта, в силу этих причин Украина является "необходимым объектом денацификации", поскольку "иначе невозможно защитить ни себя, ни других"."Фашизм и сегодня является антицивилизационным проектом, представляющим собой глобальную угрозу. К сожалению, это не все понимают. Русофобия в понимании Запада – это способ, как они надеются, сокрушения России как силы, препятствующей реализации этого проекта", - добавил Илиевский.Эксперт отметил, что Россия представляет собой "иную систему ценностей и иной взгляд на человека и будущее, и в этом суть нынешнего конфликта".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с Россией.По словам министра, Запад не замечает нацизма на Украине, так как он нужен ему как инструмент для борьбы с РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов УкраиныВ РФ предложили взыскать репарации со спонсировавших Гитлера компанийПравда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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60
мнения, николай илиевский, украина, новости, новости крыма
Украина стала местом апробации глобальных неонацистских методик – эксперт

Украина стала местом апробации Западом глобальных неонацистских методик – ученый

18:11 18.06.2024
 
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Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Украина на сегодняшний день стала квазигосударством с нацистским политическим режимом и местом сознательной апробации Западом глобальных нацистских методик. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра Военного университета Минобороны РФ Николай Илиевский в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Санкт-Петербург – Екатеринбург "22 июня — День памяти и скорби" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"На сегодняшний день Украина – это квазигосударство (территориально-политическое образование, имеющее лишь внешние признаки государственности – ред.) с нацистским политическим режимом, это место апробации неонацистских методик глобального характера. Это делается сознательно Западом", - сказал ученый.
По словам эксперта, в силу этих причин Украина является "необходимым объектом денацификации", поскольку "иначе невозможно защитить ни себя, ни других".
"Фашизм и сегодня является антицивилизационным проектом, представляющим собой глобальную угрозу. К сожалению, это не все понимают. Русофобия в понимании Запада – это способ, как они надеются, сокрушения России как силы, препятствующей реализации этого проекта", - добавил Илиевский.
Эксперт отметил, что Россия представляет собой "иную систему ценностей и иной взгляд на человека и будущее, и в этом суть нынешнего конфликта".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с Россией.
По словам министра, Запад не замечает нацизма на Украине, так как он нужен ему как инструмент для борьбы с РФ.
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