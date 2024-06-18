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Украина стала местом апробации глобальных неонацистских методик – эксперт

Украина стала местом апробации глобальных неонацистских методик – эксперт - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Украина стала местом апробации глобальных неонацистских методик – эксперт

Украина на сегодняшний день стала квазигосударством с нацистским политическим режимом и местом сознательной апробации Западом глобальных нацистских методик... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T18:11

2024-06-18T18:11

2024-06-18T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Украина на сегодняшний день стала квазигосударством с нацистским политическим режимом и местом сознательной апробации Западом глобальных нацистских методик. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра Военного университета Минобороны РФ Николай Илиевский в ходе видеомоста Москва – Симферополь – Санкт-Петербург – Екатеринбург "22 июня — День памяти и скорби" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам эксперта, в силу этих причин Украина является "необходимым объектом денацификации", поскольку "иначе невозможно защитить ни себя, ни других"."Фашизм и сегодня является антицивилизационным проектом, представляющим собой глобальную угрозу. К сожалению, это не все понимают. Русофобия в понимании Запада – это способ, как они надеются, сокрушения России как силы, препятствующей реализации этого проекта", - добавил Илиевский.Эксперт отметил, что Россия представляет собой "иную систему ценностей и иной взгляд на человека и будущее, и в этом суть нынешнего конфликта".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с Россией.По словам министра, Запад не замечает нацизма на Украине, так как он нужен ему как инструмент для борьбы с РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов УкраиныВ РФ предложили взыскать репарации со спонсировавших Гитлера компанийПравда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, николай илиевский, украина, новости, новости крыма