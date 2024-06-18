https://crimea.ria.ru/20240618/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-vtroe-1138183948.html

Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое

Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое

На Крымском мосту к девяти утра очередь к досмотровым пунктам вросла почти в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T09:18

2024-06-18T09:18

2024-06-18T09:18

крым

крымский мост

новости крыма

краснодарский край

керчь

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту к девяти утра очередь к досмотровым пунктам вросла почти в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Утром во вторник проезда в Крым со стороны Краснодарского края ожидали 35 транспортных средств, однако за прошедший час число автомобилей увеличилось. Ночью движение по мостовому переходу перекрывалось в целях безопасности. Запрет действовал около получаса. К семи утра перед досмотровыми пунктами образовалась небольшая очередь.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры с товарами первой необходимости, а также со срочными и скоропортящимися грузами. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

краснодарский край

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, новости крыма, краснодарский край, керчь, логистика, транспорт