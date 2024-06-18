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Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое
Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое
На Крымском мосту к девяти утра очередь к досмотровым пунктам вросла почти в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T09:18
2024-06-18T09:18
2024-06-18T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту к девяти утра очередь к досмотровым пунктам вросла почти в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Утром во вторник проезда в Крым со стороны Краснодарского края ожидали 35 транспортных средств, однако за прошедший час число автомобилей увеличилось. Ночью движение по мостовому переходу перекрывалось в целях безопасности. Запрет действовал около получаса. К семи утра перед досмотровыми пунктами образовалась небольшая очередь.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры с товарами первой необходимости, а также со срочными и скоропортящимися грузами. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, новости крыма, краснодарский край, керчь, логистика, транспорт
Крымский мост сейчас: очередь выросла втрое
Очередь на Крымском мосту со стороны Кубани выросла в три раза
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту к девяти утра очередь к досмотровым пунктам вросла почти в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Утром во вторник проезда в Крым со стороны Краснодарского края ожидали
35 транспортных средств, однако за прошедший час число автомобилей увеличилось.
"В очереди со стороны Тамани находится 87 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - сказано в сообщении.
Ночью движение по мостовому переходу перекрывалось
в целях безопасности. Запрет действовал
около получаса. К семи утра перед досмотровыми пунктами образовалась небольшая очередь
.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры с товарами первой необходимости, а также со срочными и скоропортящимися грузами. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.