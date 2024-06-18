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У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 18.06.2024
У Крымского моста выросла очередь
Утром во вторник перед досмотровыми пунктами у Крымского моста образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T07:08
2024-06-18T07:08
2024-06-18T07:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Утром во вторник перед досмотровыми пунктами у Крымского моста образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом выезд и Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Ночью движение по мостовому переходу перекрывалось в целях безопасности. Запрет действовал около получаса.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь
Проезда по Крымскому мосту ожидают 30 машин со стороны Тамани
07:08 18.06.2024 (обновлено: 07:09 18.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Утром во вторник перед досмотровыми пунктами у Крымского моста образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 30 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом выезд и Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Ночью движение по мостовому переходу перекрывалось
в целях безопасности. Запрет действовал
около получаса.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.