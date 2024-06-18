https://crimea.ria.ru/20240618/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1138182867.html

У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 18.06.2024

У Крымского моста выросла очередь

Утром во вторник перед досмотровыми пунктами у Крымского моста образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T07:08

2024-06-18T07:08

2024-06-18T07:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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логистика

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тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Утром во вторник перед досмотровыми пунктами у Крымского моста образовалась очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом выезд и Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Ночью движение по мостовому переходу перекрывалось в целях безопасности. Запрет действовал около получаса.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через Керченскую переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Пассажирские автобусы также переправляют по морскому пути.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма