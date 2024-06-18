https://crimea.ria.ru/20240618/krymskiy-most-otkryt-dlya-dvizheniya-avtomobiley-1137802603.html

Крымский мост открыт для движения автомобилей

Крымский мост открыт для движения автомобилей - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Крымский мост открыт для движения автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T00:48

2024-06-18T00:48

2024-06-18T00:57

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически останавливают на время, это необходимо для соблюдения мер безопасности.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

крымский мост

керчь

тамань

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым