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Крымский мост открыт для движения автомобилей - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Крымский мост открыт для движения автомобилей
Крымский мост открыт для движения автомобилей - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Крымский мост открыт для движения автомобилей
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T00:48
2024-06-18T00:57
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически останавливают на время, это необходимо для соблюдения мер безопасности.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост открыт для движения автомобилей

Крымский мост открыт для движения автотранспорта

00:48 18.06.2024 (обновлено: 00:57 18.06.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически останавливают на время, это необходимо для соблюдения мер безопасности.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости КрымаКрым
 
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