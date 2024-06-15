https://crimea.ria.ru/20240615/v-severnoy-osetii-podrostka-uneslo-techeniem-reki--ego-ischut-vtoroy-den-1138143827.html

В Северной Осетии подростка унесло течением реки – его ищут второй день

В Северной Осетии подростка унесло течением реки – его ищут второй день - РИА Новости Крым, 15.06.2024

В Северной Осетии подростка унесло течением реки – его ищут второй день

В Северной Осетии спасатели второй день ищут 14-летнего подростка, которого в пятницу унесло течением реки Терек во время игры с друзьями, сообщает в своем... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T20:32

2024-06-15T20:32

2024-06-15T20:32

северная осетия

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Северной Осетии спасатели второй день ищут 14-летнего подростка, которого в пятницу унесло течением реки Терек во время игры с друзьями, сообщает в своем Telegram-канале главное управление МЧС России по республике.По данным ведомства, в пятницу в селе Виноградное Моздокского района ребята играли у реки Терек, "когда один из мальчиков соскользнул в воду и его стало уносить течением". Второй мальчик пытался помочь другу, но не смог.В поисково-спасательной операции задействованы 23 специалиста МЧС России и 2 единицы техники.В одном из районом Москвы в субботу утонула школьница.Накануне В Феодосии едва не утонула 95-летняя женщина. Ей на помощь вовремя подоспел спасатель.Ранее в МЧС России сообщали, что с начала лета на воде погибли 178 человек, спасены в водоемах 42 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма спасена прогулочная лодка с пассажирамиЧетверо детей спасены на Тайганском водохранилище в КрымуС дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков

северная осетия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная осетия, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети