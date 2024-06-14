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Путин: российские бойцы достойно воюют на Харьковском направлении - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Путин: российские бойцы достойно воюют на Харьковском направлении
Путин: российские бойцы достойно воюют на Харьковском направлении - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Путин: российские бойцы достойно воюют на Харьковском направлении
Российские военнослужащие на Харьковском направлении достойно сражаются, постепенно отодвигая линию фронта на запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T20:27
2024-06-14T20:27
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие на Харьковском направлении достойно сражаются, постепенно отодвигая линию фронта на запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что при достижении этой цели " нужно действовать аккуратно и постепенно"."Если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, ну что ж, мы тогда задумаемся о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты", - добавил президент.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска. По его словам, российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры в ХарьковеСША передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на ХарьковЧто будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение
https://crimea.ria.ru/20240517/planov-po-vzyatiyu-kharkova-u-rossii-net--putin-1137359326.html
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владимир путин (политик), новости сво, харьков, харьковская область, вооруженные силы россии, безопасность, белгородская область, обстрелы белгородской области
Путин: российские бойцы достойно воюют на Харьковском направлении

Армия России постепенно отодвигает линию фронта в сторону Харькова – Путин

20:27 14.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие на Харьковском направлении достойно сражаются, постепенно отодвигая линию фронта на запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить террористические удары по Белгороду, другим населенным пунктам. Понятно, что та глубина – 15-17 километров – не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения, но все-таки постепенно отдвигаем от наших крупных населенных пунктов эту угрозу. Ребята, которые сейчас там воюют, достойно выполняют эту задачу", – сказал глава государства в Подмосковье на встрече с участниками программы "Время героев"

Путин отметил, что при достижении этой цели " нужно действовать аккуратно и постепенно".
"Если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, ну что ж, мы тогда задумаемся о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты", - добавил президент.
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска. По его словам, российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения.
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