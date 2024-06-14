https://crimea.ria.ru/20240614/putin-rossiyskie-boytsy-dostoyno-voyuyut-na-kharkovskom-napravlenii-1138119557.html

Путин: российские бойцы достойно воюют на Харьковском направлении

Путин: российские бойцы достойно воюют на Харьковском направлении - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Путин: российские бойцы достойно воюют на Харьковском направлении

Российские военнослужащие на Харьковском направлении достойно сражаются, постепенно отодвигая линию фронта на запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T20:27

2024-06-14T20:27

2024-06-14T20:27

владимир путин (политик)

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обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие на Харьковском направлении достойно сражаются, постепенно отодвигая линию фронта на запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что при достижении этой цели " нужно действовать аккуратно и постепенно"."Если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, ну что ж, мы тогда задумаемся о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты", - добавил президент.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска. По его словам, российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры в ХарьковеСША передадут Киеву помощь для сдерживания наступления РФ на ХарьковЧто будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнение

https://crimea.ria.ru/20240517/planov-po-vzyatiyu-kharkova-u-rossii-net--putin-1137359326.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, харьков, харьковская область, вооруженные силы россии, безопасность, белгородская область, обстрелы белгородской области