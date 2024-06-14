Путин: российские бойцы достойно воюют на Харьковском направлении
Армия России постепенно отодвигает линию фронта в сторону Харькова – Путин
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие на Харьковском направлении достойно сражаются, постепенно отодвигая линию фронта на запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта с тем, чтобы снизить террористические удары по Белгороду, другим населенным пунктам. Понятно, что та глубина – 15-17 километров – не лишает противника возможности наносить удары более дальнобойными средствами поражения, но все-таки постепенно отдвигаем от наших крупных населенных пунктов эту угрозу. Ребята, которые сейчас там воюют, достойно выполняют эту задачу", – сказал глава государства в Подмосковье на встрече с участниками программы "Время героев"
Путин отметил, что при достижении этой цели " нужно действовать аккуратно и постепенно".
"Если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, ну что ж, мы тогда задумаемся о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты", - добавил президент.
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска. По его словам, российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения.
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