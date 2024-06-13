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Финансирование программы ОМС в Крыму выросло до 33 млрд рублей
Финансирование программы ОМС в Крыму выросло до 33 млрд рублей - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Финансирование программы ОМС в Крыму выросло до 33 млрд рублей
Объем финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Крыму с 2015 года вырос вдвое и на сегодняшний день составляет 33... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T14:05
2024-06-13T14:05
2024-06-13T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Объем финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Крыму с 2015 года вырос вдвое и на сегодняшний день составляет 33 миллиарда рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор территориального фонда ОМС Андрей Карпеев.По словам Карпеева, на данный момент основными задачами Территориального фонда ОМС в Крыму является расширение охвата населения диспансеризацией и профосмотрами, в том числе по репродуктивному здоровью женщин и мужчин от 18 до 45 лет, переход к единой платформе взаимодействия с застрахованными гражданами, а также расширение тарифного соглашения и его совершенствование.Глава фонда добавил, что за период действия программы ОМС в Крыму высокотехнологичную медицинскую помощь получили 50 тысяч застрахованных. Это операции на сосудах и сердце, эндоваскулярная хирургия, травматология и другие направления."За это время мы фиксируем снижение в три раза количества выездов крымчан за пределы полуострова для получения высокотехнологичной помощи. Это говорит о доступности такой помощи в Крыму, наличии соответствующего оборудования и специалистов высокой квалификации", - добавил Карпеев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциейСредства от ОМС будут направлять на зарплаты врачам – поручение ПутинаИтоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозы
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омс, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, андрей карпеев, видео
Финансирование программы ОМС в Крыму выросло до 33 млрд рублей
Финансирование программы ОМС в Крыму выросло с 16 до 33 млрд рублей за 10 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Объем финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Крыму с 2015 года вырос вдвое и на сегодняшний день составляет 33 миллиарда рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор территориального фонда ОМС Андрей Карпеев.
"С 2015 по настоящее время финансирование нашей территориальной программы увеличилось в два раза – с 16 миллиардов до 33 миллиардов рублей. Это позволяет нашим медицинским организациям увеличить заработную плату сотрудникам, повысить расходы на приобретение медикаментов и тем самым улучшить качество медицинской помощи застрахованным", - сказал он.
По словам Карпеева, на данный момент основными задачами Территориального фонда ОМС в Крыму является расширение охвата населения диспансеризацией и профосмотрами, в том числе по репродуктивному здоровью женщин и мужчин от 18 до 45 лет, переход к единой платформе взаимодействия с застрахованными гражданами, а также расширение тарифного соглашения и его совершенствование.
Глава фонда добавил, что за период действия программы ОМС в Крыму высокотехнологичную медицинскую помощь получили 50 тысяч застрахованных. Это операции на сосудах и сердце, эндоваскулярная хирургия, травматология и другие направления.
"За это время мы фиксируем снижение в три раза количества выездов крымчан за пределы полуострова для получения высокотехнологичной помощи. Это говорит о доступности такой помощи в Крыму, наличии соответствующего оборудования и специалистов высокой квалификации", - добавил Карпеев.
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