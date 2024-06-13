https://crimea.ria.ru/20240613/finansirovanie-programmy-oms-v-krymu-vyroslo-do-33-mlrd-rubley-1138080291.html

Финансирование программы ОМС в Крыму выросло до 33 млрд рублей

Финансирование программы ОМС в Крыму выросло до 33 млрд рублей - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Финансирование программы ОМС в Крыму выросло до 33 млрд рублей

Объем финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Крыму с 2015 года вырос вдвое и на сегодняшний день составляет 33... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T14:05

2024-06-13T14:05

2024-06-13T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Объем финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Крыму с 2015 года вырос вдвое и на сегодняшний день составляет 33 миллиарда рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор территориального фонда ОМС Андрей Карпеев.По словам Карпеева, на данный момент основными задачами Территориального фонда ОМС в Крыму является расширение охвата населения диспансеризацией и профосмотрами, в том числе по репродуктивному здоровью женщин и мужчин от 18 до 45 лет, переход к единой платформе взаимодействия с застрахованными гражданами, а также расширение тарифного соглашения и его совершенствование.Глава фонда добавил, что за период действия программы ОМС в Крыму высокотехнологичную медицинскую помощь получили 50 тысяч застрахованных. Это операции на сосудах и сердце, эндоваскулярная хирургия, травматология и другие направления."За это время мы фиксируем снижение в три раза количества выездов крымчан за пределы полуострова для получения высокотехнологичной помощи. Это говорит о доступности такой помощи в Крыму, наличии соответствующего оборудования и специалистов высокой квалификации", - добавил Карпеев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциейСредства от ОМС будут направлять на зарплаты врачам – поручение ПутинаИтоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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