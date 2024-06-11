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В Крыму появится ассоциация винных гидов - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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В Крыму появится ассоциация винных гидов
В Крыму появится ассоциация винных гидов - РИА Новости Крым, 11.06.2024
В Крыму появится ассоциация винных гидов
Винных гидов России хотят объединить в одну ассоциацию, чтобы они могли обмениваться опытом и развивать эногастротуризм в стране. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T06:37
2024-06-11T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Винных гидов России хотят объединить в одну ассоциацию, чтобы они могли обмениваться опытом и развивать эногастротуризм в стране. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала эксперт отрасли Екатерина Суменкова."Сейчас мы работаем над тем, чтобы объединить винных гидов в одну ассоциацию для того, чтобы обмениваться друг с другом лучшими практиками. Мы должны вырастить таких специалистов, которые будут влюблены в то, что делают, и будут делиться этим с гостями", - сказала она.Она отметила, что для развития этого сравнительно молодого вида туризма в стране необходимо готовить кадры. Потребители уже знают, кто такие сомелье и кависты, теперь появилась и новая профессия – винные гиды. Подготовка таких специалистов – одна из главных задач для развития отрасли.В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения. Это будет способствовать развитию инфраструктуры отрасли. Кроме того, не менее половины сборов за ввоз вина из недружественных стран будет направлено на финансирование нацпроекта "Туризм и гостеприимство".Читайте также на РИА Новости Крым:В России стали производить больше вина"Я потомственный винодел и агроном": история семьи Донцовых из КрымаВ тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из Крыма
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РИА Новости Крым
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96
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крым, виноделие в крыму, туризм в крыму, туризм, общество, вкусно и полезно, новости крыма
В Крыму появится ассоциация винных гидов

В Крыму для развития энотуризма создадут ассоциацию винных гидов

06:37 11.06.2024 (обновлено: 08:20 11.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБочки в подвале винного предприятия в Крыму
Бочки в подвале винного предприятия в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Винных гидов России хотят объединить в одну ассоциацию, чтобы они могли обмениваться опытом и развивать эногастротуризм в стране. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала эксперт отрасли Екатерина Суменкова.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы объединить винных гидов в одну ассоциацию для того, чтобы обмениваться друг с другом лучшими практиками. Мы должны вырастить таких специалистов, которые будут влюблены в то, что делают, и будут делиться этим с гостями", - сказала она.
Она отметила, что для развития этого сравнительно молодого вида туризма в стране необходимо готовить кадры. Потребители уже знают, кто такие сомелье и кависты, теперь появилась и новая профессия – винные гиды. Подготовка таких специалистов – одна из главных задач для развития отрасли.

"Это люди, которые встречают вас на винодельнях или организовывают эти туры. От этого человека очень много зависит, потому что именно он транслирует людям всю информацию о том, что происходит в мире вина. У него должен быть огромный кругозор. Он должен знать и историю, и какие-то нюансы сельского хозяйства, и производственные процессы", - сказала Екатерина Суменкова.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения. Это будет способствовать развитию инфраструктуры отрасли. Кроме того, не менее половины сборов за ввоз вина из недружественных стран будет направлено на финансирование нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
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