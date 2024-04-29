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В России стали производить больше вина
В России стали производить больше вина - РИА Новости Крым, 29.04.2024
В России стали производить больше вина
В первом квартале 2024 года российские виноделы нарастили выпуск напитка до 16,5 млн дал. Тихого вина произведено 7,1 млн дал, что на 25,8% больше объема за... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T20:24
2024-04-29T20:24
2024-04-29T20:24
россия
виноделие
стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года
минсельхоз рф
общество
сельское хозяйство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В первом квартале 2024 года российские виноделы нарастили выпуск напитка до 16,5 млн дал. Тихого вина произведено 7,1 млн дал, что на 25,8% больше объема за аналогичный период предыдущего года, а игристого – 3,2 млн дал, что на 42,7% выше прошлого периода. Такие цифры приводит пресс-служба Минсельхоза России.Растет производство и спрос"Достойным показателям способствует стабильно хороший урожай винограда второй год подряд – в прошлом году, по данным Росстата, он превысил 882 тысячи тонн, что в целом соответствует уровню 2022 года", - уточнили в пресс-службе профильного ведомства.Также отмечен рост спроса на винодельческую продукцию. Так, за первые три месяца этого года продажи в стране выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Тихого вина стали покупать на 4,2% больше, игристого – на 13,3%.Сколько виноградников в РоссииПо информации Минсельхоза , сейчас общая площадь виноградников по стране превышает 105 тысяч гектаров, и их площади продолжают расти.Развитию отрасли способствует, в том числе, реализация федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", рассчитанного до 2030 года.Самыми популярными сортами винограда у отечественных аграриев остаются Ркацителли, Каберне Совиньон, Шардоне.Ранее сообщалось, что с 1 мая ставки акцизов на игристые вина, сделанные в России, будут снижены до 119 рублей за литр. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, Путин поручил правительству страны совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я потомственный винодел и агроном": история семьи Донцовых из КрымаАкциз на игристое и российское шампанское снизят с 1 маяВ тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из Крыма
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россия, виноделие, стратегия развития виноградарства и виноделия до 2050 года, минсельхоз рф, общество, сельское хозяйство, новости
В России стали производить больше вина
В России в первом квартале 2024 года выросло производство вина – Минсельхоз
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В первом квартале 2024 года российские виноделы нарастили выпуск напитка до 16,5 млн дал. Тихого вина произведено 7,1 млн дал, что на 25,8% больше объема за аналогичный период предыдущего года, а игристого – 3,2 млн дал, что на 42,7% выше прошлого периода. Такие цифры приводит пресс-служба Минсельхоза России.
Растет производство и спрос
"Достойным показателям способствует стабильно хороший урожай винограда второй год подряд – в прошлом году, по данным Росстата, он превысил 882 тысячи тонн, что в целом соответствует уровню 2022 года", - уточнили в пресс-службе профильного ведомства.
Также отмечен рост спроса на винодельческую продукцию. Так, за первые три месяца этого года продажи в стране выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Тихого вина стали покупать на 4,2% больше, игристого – на 13,3%.
Сколько виноградников в России
По информации Минсельхоза , сейчас общая площадь виноградников по стране превышает 105 тысяч гектаров, и их площади продолжают расти.
"В текущем году запланирована закладка порядка 6 тысяч га новых виноградников", - уточнили в ведомстве.
Развитию отрасли способствует, в том числе, реализация федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", рассчитанного до 2030 года.
Самыми популярными сортами винограда у отечественных аграриев остаются Ркацителли, Каберне Совиньон, Шардоне.
Ранее сообщалось, что с 1 мая ставки акцизов на игристые вина, сделанные в России, будут снижены
до 119 рублей за литр. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, Путин поручил правительству страны совместно с Госдумой рассмотреть возможность строительства туристических объектов винодельческими хозяйствами на землях сельскохозяйственного назначения.
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