https://crimea.ria.ru/20240611/pokhitili-60-millionov-v-karachaevo-cherkesii-zaderzhali-bandu-chinovnikov-1138015508.html

Похитили 60 миллионов: в Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников

Похитили 60 миллионов: в Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Похитили 60 миллионов: в Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников

Спецслужбы задержали в Карачаево-Черкесии организованную группу, подозреваемую в хищении около 60 миллионов рублей, направленных на развитие в АПК региона, в... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T10:25

2024-06-11T10:25

2024-06-11T10:25

карачаево-черкесия

мошенничество

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

хищение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Спецслужбы задержали в Карачаево-Черкесии организованную группу, подозреваемую в хищении около 60 миллионов рублей, направленных на развитие в АПК региона, в сговоре состояли высокопоставленные чиновники правоохранители. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.Общий ущерб от их противоправной деятельности составил около 60 миллионов рублей, уточнили в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК России (мошенничество). У членов банды обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые указывают на их противоправную деятельность.Ранее сообщалось, что трех членов преступной группы подозревают в хищении 14 миллионов рублей из бюджета Крыма при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском сельском поселении Симферопольского района.Также главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю сообщало, что троих руководителей строительной фирмы будут судить по обвинению в мошенничестве при капремонте врачебной амбулатории в Белогорском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенниковПомощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГДКак мошенники обманывают покупателей земли в Крыму

карачаево-черкесия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесия, мошенничество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, хищение