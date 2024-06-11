https://crimea.ria.ru/20240611/pokhitili-60-millionov-v-karachaevo-cherkesii-zaderzhali-bandu-chinovnikov-1138015508.html
Похитили 60 миллионов: в Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников
Похитили 60 миллионов: в Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Похитили 60 миллионов: в Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников
Спецслужбы задержали в Карачаево-Черкесии организованную группу, подозреваемую в хищении около 60 миллионов рублей, направленных на развитие в АПК региона, в... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T10:25
2024-06-11T10:25
2024-06-11T10:25
карачаево-черкесия
мошенничество
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
хищение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Спецслужбы задержали в Карачаево-Черкесии организованную группу, подозреваемую в хищении около 60 миллионов рублей, направленных на развитие в АПК региона, в сговоре состояли высокопоставленные чиновники правоохранители. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.Общий ущерб от их противоправной деятельности составил около 60 миллионов рублей, уточнили в ФСБ.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК России (мошенничество). У членов банды обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые указывают на их противоправную деятельность.Ранее сообщалось, что трех членов преступной группы подозревают в хищении 14 миллионов рублей из бюджета Крыма при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском сельском поселении Симферопольского района.Также главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю сообщало, что троих руководителей строительной фирмы будут судить по обвинению в мошенничестве при капремонте врачебной амбулатории в Белогорском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:На нужды ВСУ у россиян похитили 7 млрд рублей – ФСБ задержала мошенниковПомощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГДКак мошенники обманывают покупателей земли в Крыму
карачаево-черкесия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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карачаево-черкесия, мошенничество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, хищение
Похитили 60 миллионов: в Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников
ФСБ задержала в Карачаево-Черкессии группу чиновников за хищение около 60 миллионов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Спецслужбы задержали в Карачаево-Черкесии организованную группу, подозреваемую в хищении около 60 миллионов рублей, направленных на развитие в АПК региона, в сговоре состояли высокопоставленные чиновники правоохранители. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
"ФСБ России задержаны в Карачаево-Черкесской республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере <…> Установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР"- сказано в сообщении.
Общий ущерб от их противоправной деятельности составил около 60 миллионов рублей, уточнили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК России (мошенничество). У членов банды обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые указывают на их противоправную деятельность.
Ранее сообщалось
, что трех членов преступной группы подозревают в хищении 14 миллионов рублей из бюджета Крыма при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Перовском сельском поселении Симферопольского района.
Также главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю сообщало, что троих руководителей строительной фирмы будут судить
по обвинению в мошенничестве при капремонте врачебной амбулатории в Белогорском районе Крыма.
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