Рейтинг@Mail.ru
Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240609/pomoschnikov-moshennikov-nuzhno-nakazyvat-po-ugolovnym-statyam--deputat-gd-1137822450.html
Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД
Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД
Уголовную ответственность для добровольных помощников мошенников, которые обналичивают похищенные у граждан средства, предлагают ввести депутаты Госдумы. О... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T15:31
2024-06-09T15:31
константин бахарев
мнения
мошенничество
деньги
уголовный кодекс
государственная дума рф
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/09/1137975870_0:140:1350:900_1920x0_80_0_0_0ca8c5262009bc784890da9cde94561e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Уголовную ответственность для добровольных помощников мошенников, которые обналичивают похищенные у граждан средства, предлагают ввести депутаты Госдумы. О законодательной инициативе РИА Новости Крым сообщил первый зампредседателя комитета Константин Бахарев.И объяснил, что "дроппер" – это добровольный помощник мошенников либо участник мошеннических схем, через банковскую карту которого выводятся похищенные средства.Также депутат пояснил, что без большого количества банковских карт невозможно обналичить похищенные со счетов граждан средства. При этом более 90% таких средств выводятся со счетов и обналичиваются в первые же сутки именно через банковские карты дропперов. Как правило, у такого человека есть десятки, а то и сотни банковских карт.И подчеркнул, что отсутствие ответственности для таких людей сейчас – это законодательный пробел, который необходимо устранить.Читайте также на РИА Новости Крым:Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядкеПутин подписал закон о самозапрете кредитов – как работаетВыманил два миллиона у пенсионерок: в Крыму задержан студент медколледжа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/09/1137975870_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_49b9800fee80118e9bc4c5700758c589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константин бахарев, мнения, мошенничество, деньги, уголовный кодекс, видео, государственная дума рф, закон и право
Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД

В Госдуме хотят ввести уголовную ответственность за обналичку украденных мошенниками денег

15:31 09.06.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Уголовную ответственность для добровольных помощников мошенников, которые обналичивают похищенные у граждан средства, предлагают ввести депутаты Госдумы. О законодательной инициативе РИА Новости Крым сообщил первый зампредседателя комитета Константин Бахарев.

"В работе находится финансовая инициатива по борьбе с так называемыми дропперами. Это относительно новое слово, потому что это новая технология финансового мошенничества", – сообщил Бахарев

И объяснил, что "дроппер" – это добровольный помощник мошенников либо участник мошеннических схем, через банковскую карту которого выводятся похищенные средства.
Также депутат пояснил, что без большого количества банковских карт невозможно обналичить похищенные со счетов граждан средства. При этом более 90% таких средств выводятся со счетов и обналичиваются в первые же сутки именно через банковские карты дропперов. Как правило, у такого человека есть десятки, а то и сотни банковских карт.

"Мы считаем, что нужно установить уголовную ответственность вне зависимо от того, осознанно ли действует дроппер либо сам якобы стал жертвой обмана", – сказал Бахарев.

И подчеркнул, что отсутствие ответственности для таких людей сейчас – это законодательный пробел, который необходимо устранить.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке
Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает
Выманил два миллиона у пенсионерок: в Крыму задержан студент медколледжа
 
Константин БахаревМненияМошенничествоДеньгиУголовный кодексГосударственная Дума РФЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Крымский мост сейчас: очередь продолжает расти
16:36Тройное ДТП на Кубани с легковушкой и двумя грузовиками – погибли двое
16:03Ракетный удар ВСУ по Херсонщине: погиб мирный житель и разрушены дома
15:31Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД
14:53Было – стало: как Херсонская область развивается в составе России
14:12Армия России рвет оборону врага - уничтожены еще 1,5 тысяч боевиков ВСУ
13:46ВС РФ разбили пункты управления вражескими дронами "Птахи Мадяра"
13:41Работа ПВО: сбит еще один украинский вертолет Ми-8
13:31Не покорились - Развожаев назвал причину частых обстрелов Севастополя
13:12Потери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30%
12:55Пять причин приехать в Крым - инфографика
12:27ФРГ заявляет о подготовке к войне с РФ в угоду Вашингтону - Песков
11:58Уничтожают правду - Азаров о сносе памятника защитникам Севастополя
11:38Имена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войне
11:09Золотые верблюды, доспехи и нефрит - в Китае нашли гору древних сокровищ
10:50Два человека пострадали после сброса взрывоопасного предмета на Донецк
10:14Отношения Молдавии с Россией - заявления Додона
09:22На Землю обрушится еще одна мощная магнитная буря
09:09На Крымском мосту образовалась очередь
08:56Спасательные работы на месте обстрела дома в Луганске завершены
Лента новостейМолния