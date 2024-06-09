https://crimea.ria.ru/20240609/pomoschnikov-moshennikov-nuzhno-nakazyvat-po-ugolovnym-statyam--deputat-gd-1137822450.html

Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД

Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Помощников мошенников нужно наказывать по уголовным статьям – депутат ГД

Уголовную ответственность для добровольных помощников мошенников, которые обналичивают похищенные у граждан средства, предлагают ввести депутаты Госдумы. О... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T15:31

2024-06-09T15:31

2024-06-09T15:31

константин бахарев

мнения

мошенничество

деньги

уголовный кодекс

государственная дума рф

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Уголовную ответственность для добровольных помощников мошенников, которые обналичивают похищенные у граждан средства, предлагают ввести депутаты Госдумы. О законодательной инициативе РИА Новости Крым сообщил первый зампредседателя комитета Константин Бахарев.И объяснил, что "дроппер" – это добровольный помощник мошенников либо участник мошеннических схем, через банковскую карту которого выводятся похищенные средства.Также депутат пояснил, что без большого количества банковских карт невозможно обналичить похищенные со счетов граждан средства. При этом более 90% таких средств выводятся со счетов и обналичиваются в первые же сутки именно через банковские карты дропперов. Как правило, у такого человека есть десятки, а то и сотни банковских карт.И подчеркнул, что отсутствие ответственности для таких людей сейчас – это законодательный пробел, который необходимо устранить.Читайте также на РИА Новости Крым:Банки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядкеПутин подписал закон о самозапрете кредитов – как работаетВыманил два миллиона у пенсионерок: в Крыму задержан студент медколледжа

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2024

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константин бахарев, мнения, мошенничество, деньги, уголовный кодекс, видео, государственная дума рф, закон и право