https://crimea.ria.ru/20240611/glavnoe-za-den-11-iyunya-1138044057.html

Главное за день: 11 июня

Главное за день: 11 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Главное за день: 11 июня

Украинскому нацбату Азов* США планирует поставлять вооружение. В Северной Осетии потерпел крушение российский самолет Су-34. Начался второй этап учения... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T22:30

2024-06-11T22:30

2024-06-11T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. Украинскому нацбату Азов* США планирует поставлять вооружение. В Северной Осетии потерпел крушение российский самолет Су-34. Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. Вооруженные силы РФ освободили в зоне СВО еще два населенных пункта. Северный флот проводит учения в Атлантическом океане.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поставки США вооружения нацбату Азов*Многолетний запрет на поставки американских вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* сняла администрация США. Госдепартамент заявил, что украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла проведенную им проверку на соответствие критериям закона Лихи (запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, совершившим тяжкие нарушения прав человека).Крушение самолета Су-34Самолет Су-34 потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.Учения нестратегических ядерных сил РоссииМинобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил России. В ходе тренировок военные отработают вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Основная цель – поддержание готовности соответствующего личного состава и техники обеих стран для безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.Освобождение населенных пунктов в зоне СВОВ Харьковской области подразделения группировки войск "Запад" освободили село Тимовка и в Луганской Народной Республике населенный пункт Артемовку. Также нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР.Учения Северного флота в Атлантическом океанеУчения по применению высокоточного оружия проводят корабли Северного флота в Атлантическом океане. Экипажи фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров.* Террористическая организация, запрещена в России

https://crimea.ria.ru/20240611/postavkami-oruzhiya-azovu-ssha-ravnyayut-sebya-s-natsistami---senator-1138016742.html

https://crimea.ria.ru/20240611/syn-baydena-priznan-vinovnym-po-vsem-punktam-obvineniya-1138039686.html

https://crimea.ria.ru/20240611/zachem-germanskiy-voennyy-kontsern-rheinmetall-zashel-na-ukrainu-1138021247.html

https://crimea.ria.ru/20240611/eks-razvedchik-ssha-otsenil-shansy-mirnoy-konferentsii-v-shveytsarii-1138018284.html

https://crimea.ria.ru/20240611/vitse-prezident-malavi-pogib-v-aviakatastrofe-1138031690.html

сша

северная осетия

атлантический океан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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