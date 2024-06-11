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Главное за день: 11 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Главное за день: 11 июня
Главное за день: 11 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Главное за день: 11 июня
Украинскому нацбату Азов* США планирует поставлять вооружение. В Северной Осетии потерпел крушение российский самолет Су-34. Начался второй этап учения... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T22:30
2024-06-11T22:30
главное за день
новости
сша
самолет
происшествия
северная осетия
министерство обороны рф
учения
ядерное оружие
атлантический океан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. Украинскому нацбату Азов* США планирует поставлять вооружение. В Северной Осетии потерпел крушение российский самолет Су-34. Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. Вооруженные силы РФ освободили в зоне СВО еще два населенных пункта. Северный флот проводит учения в Атлантическом океане.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поставки США вооружения нацбату Азов*Многолетний запрет на поставки американских вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* сняла администрация США. Госдепартамент заявил, что украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла проведенную им проверку на соответствие критериям закона Лихи (запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, совершившим тяжкие нарушения прав человека).Крушение самолета Су-34Самолет Су-34 потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.Учения нестратегических ядерных сил РоссииМинобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил России. В ходе тренировок военные отработают вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Основная цель – поддержание готовности соответствующего личного состава и техники обеих стран для безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.Освобождение населенных пунктов в зоне СВОВ Харьковской области подразделения группировки войск "Запад" освободили село Тимовка и в Луганской Народной Республике населенный пункт Артемовку. Также нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР.Учения Северного флота в Атлантическом океанеУчения по применению высокоточного оружия проводят корабли Северного флота в Атлантическом океане. Экипажи фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров.* Террористическая организация, запрещена в России
https://crimea.ria.ru/20240611/postavkami-oruzhiya-azovu-ssha-ravnyayut-sebya-s-natsistami---senator-1138016742.html
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северная осетия
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главное за день, новости, сша, самолет, происшествия, северная осетия, министерство обороны рф, учения, ядерное оружие, атлантический океан, северный флот
Главное за день: 11 июня

Главные события и заявления вторника, 11 июня

22:30 11.06.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости Крым. Украинскому нацбату Азов* США планирует поставлять вооружение. В Северной Осетии потерпел крушение российский самолет Су-34. Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил России. Вооруженные силы РФ освободили в зоне СВО еще два населенных пункта. Северный флот проводит учения в Атлантическом океане.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Поставки США вооружения нацбату Азов*

Многолетний запрет на поставки американских вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"* сняла администрация США. Госдепартамент заявил, что украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла проведенную им проверку на соответствие критериям закона Лихи (запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, совершившим тяжкие нарушения прав человека).
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Вчера, 11:09
Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор

Крушение самолета Су-34

Самолет Су-34 потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж погиб. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.
Хантер Байден после заседания присяжных в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Вчера, 18:27
Сын Байдена признан виновным по всем пунктам обвинения

Учения нестратегических ядерных сил России

Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа учения нестратегических ядерных сил России. В ходе тренировок военные отработают вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Основная цель поддержание готовности соответствующего личного состава и техники обеих стран для безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
Танк Leopard 2 на производственной линии концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Вчера, 17:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на Украину

Освобождение населенных пунктов в зоне СВО

В Харьковской области подразделения группировки войск "Запад" освободили село Тимовка и в Луганской Народной Республике населенный пункт Артемовку. Также нанесено поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР.
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Вчера, 12:11
Экс-разведчик США оценил шансы "мирной" конференции в Швейцарии

Учения Северного флота в Атлантическом океане

Учения по применению высокоточного оружия проводят корабли Северного флота в Атлантическом океане. Экипажи фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров.
Вице-президент Малави Саулос Чилима. Архивное фото
Вчера, 14:02
Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе
* Террористическая организация, запрещена в России
 
Главное за деньНовостиСШАСамолетПроисшествияСеверная ОсетияМинистерство обороны РФУченияЯдерное оружиеАтлантический океанСеверный флот
 
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