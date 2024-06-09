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Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии

Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии

Пять тысяч "квадратов" сухой растительности выгорело на территории дачного массива Степной в Феодосии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T18:34

2024-06-09T18:34

2024-06-09T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Пять тысяч "квадратов" сухой растительности выгорело на территории дачного массива Степной в Феодосии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 9 июня в 12:35. К месту происшествия направились пожарно-спасательные подразделения 4 пожарно-спасательного отряда крымского главка МЧС.Для тушения пожара спасателям пришлось привлекать дополнительную технику – всего задействовали 12 единиц и 56 человек. В итоге огонь был локализован в 15:05 на площади 5 тысяч квадратных метров. Полностью возгорание ликвидировано в 16:08."Распространение пожара не допущено, пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – на полуострове аномально жаркая погода.

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