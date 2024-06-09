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Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии
Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии
Пять тысяч "квадратов" сухой растительности выгорело на территории дачного массива Степной в Феодосии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T18:34
2024-06-09T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Пять тысяч "квадратов" сухой растительности выгорело на территории дачного массива Степной в Феодосии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 9 июня в 12:35. К месту происшествия направились пожарно-спасательные подразделения 4 пожарно-спасательного отряда крымского главка МЧС.Для тушения пожара спасателям пришлось привлекать дополнительную технику – всего задействовали 12 единиц и 56 человек. В итоге огонь был локализован в 15:05 на площади 5 тысяч квадратных метров. Полностью возгорание ликвидировано в 16:08."Распространение пожара не допущено, пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – на полуострове аномально жаркая погода.
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гу мчс рф по республике крым, новости крыма, пожар, происшествия, феодосия
Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии

В Феодосии ликвидировано возгорание сухостоя на 5 тысячах "квадратов" – МЧС

18:34 09.06.2024 (обновлено: 18:49 09.06.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Феодосии ликвидировано возгорание сухостоя
В Феодосии ликвидировано возгорание сухостоя
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Пять тысяч "квадратов" сухой растительности выгорело на территории дачного массива Степной в Феодосии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 9 июня в 12:35. К месту происшествия направились пожарно-спасательные подразделения 4 пожарно-спасательного отряда крымского главка МЧС.

"По прибытии на место было установлено, что произошло возгорание сухой растительности. Тушение пожара осложнялось сильным ветром, рельефом местности, местами болотистые балки с камышом, где отсутствовала возможность подъезда техники и подхода личного состава", – сообщили в ведомстве.

Для тушения пожара спасателям пришлось привлекать дополнительную технику – всего задействовали 12 единиц и 56 человек. В итоге огонь был локализован в 15:05 на площади 5 тысяч квадратных метров. Полностью возгорание ликвидировано в 16:08.
"Распространение пожара не допущено, пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.
В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – на полуострове аномально жаркая погода.
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