https://crimea.ria.ru/20240609/pyat-tysyach-kvadratov-sukhostoya-vygorelo-v-feodosii-1137979168.html
Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии
Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии
Пять тысяч "квадратов" сухой растительности выгорело на территории дачного массива Степной в Феодосии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T18:34
2024-06-09T18:34
2024-06-09T18:49
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
пожар
происшествия
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/09/1137980412_447:0:2267:1024_1920x0_80_0_0_e655b0e661133ec3042d76d048766adf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Пять тысяч "квадратов" сухой растительности выгорело на территории дачного массива Степной в Феодосии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 9 июня в 12:35. К месту происшествия направились пожарно-спасательные подразделения 4 пожарно-спасательного отряда крымского главка МЧС.Для тушения пожара спасателям пришлось привлекать дополнительную технику – всего задействовали 12 единиц и 56 человек. В итоге огонь был локализован в 15:05 на площади 5 тысяч квадратных метров. Полностью возгорание ликвидировано в 16:08."Распространение пожара не допущено, пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – на полуострове аномально жаркая погода.
https://crimea.ria.ru/20240607/pyatyy-klass-pozharnoy-opasnosti-obyavlen-v-trekh-rayonakh-kryma-1137927156.html
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/09/1137980412_598:0:1963:1024_1920x0_80_0_0_c77dd6a59e7928248612a6cdc4f597e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мчс рф по республике крым, новости крыма, пожар, происшествия, феодосия
Пять тысяч "квадратов" сухостоя выгорело в Феодосии
В Феодосии ликвидировано возгорание сухостоя на 5 тысячах "квадратов" – МЧС
18:34 09.06.2024 (обновлено: 18:49 09.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Пять тысяч "квадратов" сухой растительности выгорело на территории дачного массива Степной в Феодосии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 9 июня в 12:35. К месту происшествия направились пожарно-спасательные подразделения 4 пожарно-спасательного отряда крымского главка МЧС.
"По прибытии на место было установлено, что произошло возгорание сухой растительности. Тушение пожара осложнялось сильным ветром, рельефом местности, местами болотистые балки с камышом, где отсутствовала возможность подъезда техники и подхода личного состава", – сообщили в ведомстве.
Для тушения пожара спасателям пришлось привлекать дополнительную технику – всего задействовали 12 единиц и 56 человек. В итоге огонь был локализован в 15:05 на площади 5 тысяч квадратных метров. Полностью возгорание ликвидировано в 16:08.
"Распространение пожара не допущено, пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.