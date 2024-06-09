https://crimea.ria.ru/20240609/na-zemlyu-obrushitsya-esche-odna-moschnaya-magnitnaya-burya-1137971928.html

На Землю обрушится еще одна мощная магнитная буря

На Землю обрушится еще одна мощная магнитная буря - РИА Новости Крым, 09.06.2024

На Землю обрушится еще одна мощная магнитная буря

В понедельник на Землю обрушится мощная магнитная буря класса G2. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T09:22

2024-06-09T09:22

2024-06-09T10:53

солнце

вспышки на солнце

магнитные бури

метеозависимость

космос

земля

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137119616_0:131:514:420_1920x0_80_0_0_1a6d56d55862744ab4399cf7216e7a80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В понедельник на Землю обрушится мощная магнитная буря класса G2. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).По данным ученых, буря начнется 10 июня в 18 часов и в первые часы будет достигать уровня G1, однако позже усилится до класса G2. Такая активность продлится до полуночи, далее уровень геомагнитного возмущения снова немного спадет, но все же штормить еще будет до 6 часов утра вторника.Следующий магнитный удар ученые прогнозируют на 1 июля. Также небольшие магнитосферные возбуждения ожидаются 11 июня, 2 и 6 июля - они не достигнут штормовых значений.В субботу по Земле был нанесен удар тяжелыми солнечными частицами, сообщали накануне ученые. Если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около одного миллиарда градусов.Опасность магнитной бури определяется уровнем ее интенсивности, который измеряют с помощью специальных приборов, установленных на магнитном экваторе Земли. Умеренные бури оцениваются от -50 до -100 нТл (нанотесла), сильные от -100 до -200 нТл, экстремальные — выше -200 нТл. В состоянии спокойствия диапазон шкалы колеблется в пределах от -20 до 20 нТл.В целях упрощения обычно пользуются специальным индексом G, которым обозначается уровень опасности геомагнитной бури для человека. Для понимания ученые используют индекс G, который обозначает отдельный уровень опасности геомагнитной бури и степень ее влияния на электричество, связь, людей, животных и т. д.Как магнитные бури влияют на здоровье человекаКак показывают научные исследования, во время повышенной геомагнитной активности незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдает патологиями сердечно-сосудистой системы. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.Кроме того, у людей, страдающих мигренью, может случиться приступ головной боли, поскольку в капиллярах замедляется кровоток. У пациентов с психическими расстройствами может возникнуть нервное перевозбуждение.Что делать в таких случаяхПри возникновении сильных головных болей врачи рекомендуют не откладывать прием болеутоляющих лекарств, а также успокоительных средств. Кроме того, врачи советуют постараться хотя бы немного поспать.Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы входят в особую группу риска. По данным российской статистики, которыми располагает РИА Новости, число госпитализаций таких больных во время магнитных бурь возрастает в полтора раза. Чаще всего аномальная солнечная активность вызывает инфаркт миокарда, поражение сосудов головного мозга, сильную боль в сердце и тахикардию.Таким людям медики рекомендуют контролировать артериальное давление, держать всегда под рукой необходимые медикаменты, избегать стресса, ограничить прием алкоголя и вредной пищи, а также воздержаться от курения.Весной 2024 года жители Крыма стали свидетелями уникального для юга России явления, которым сопровождаются мощные вспышки на Солнце, – полярного сияния, которое спустилось до этих широт. В регионе можно было наблюдать красное свечение "шапки" полярного сияния, а также в течение примерно получаса – другие цвета спектра в более низких слоях атмосферы.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощная магнитная буря: для кого опасна и как уберечьсяПолярное сияние в Крыму стало рекордным по яркости и мощности – астрономПо Земле ударили тяжелые солнечные частицы

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, метеозависимость, космос, земля, новости