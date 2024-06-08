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Аномальная жара и грозовые дожди: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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Аномальная жара и грозовые дожди: чего ждать от погоды в субботу
Аномальная жара и грозовые дожди: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Аномальная жара и грозовые дожди: чего ждать от погоды в субботу
Несмотря на то, что в Крыму все еще сохраняется аномально жаркая погода, днем в субботу местами возможны грозовые дожди. Об этом сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T00:01
2024-06-08T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в Крыму все еще сохраняется аномально жаркая погода, днем в субботу местами возможны грозовые дожди. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре."Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, поэтому сохранится жаркая погода. В дневные часы в отдельных районах вероятны грозовые дожди. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23 градусов; днем воздух прогреется до +29…34 градусов, в горах до +22…+27 тепла", - говорится в сообщении.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29...+31 жары.В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.В Судаке и Феодосии в субботу переменная облачность, без осадков, ночью +21…+23, днем +28…+30 градусов.В Евпатории также переменная облачность, без осадков, ночью + 17…+19 градусов, днем +28…+30.В Алуште в ночное время + 18…+20 градусов тепла, а днем + 27…+29, в Ялте ночью ожидается переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут +20…+22 градуса, днем также переменная облачность, возможен дождь с грозой, воздух прогреется до +28…+30 градусов.Ранее сообщалось, что в южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в эти выходные в Крыму сохранится аномальная жара, в некоторых районах полуострова столбики термометров могут подскочить до +37 градусов, осадков не ожидается. В целом, по словам эксперта, температурный фон за первую неделю лета на пять градусов превысил климатическую норму. В трех районах Крыма введен наивысший класс пожарной опасности, сообщала ранее пресс-служба республиканского Главка МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли засухи в Крыму – прогноз ВильфандаТемпература воды в Черном море поднялась до +22 градусовВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваЗагореть и не сгореть: рекомендации врача
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Аномальная жара и грозовые дожди: чего ждать от погоды в субботу

В Крыму в субботу жарко и возможны грозовые дожди

00:01 08.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в Крыму все еще сохраняется аномально жаркая погода, днем в субботу местами возможны грозовые дожди. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
"Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, поэтому сохранится жаркая погода. В дневные часы в отдельных районах вероятны грозовые дожди. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23 градусов; днем воздух прогреется до +29…34 градусов, в горах до +22…+27 тепла", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29...+31 жары.
В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.
В Судаке и Феодосии в субботу переменная облачность, без осадков, ночью +21…+23, днем +28…+30 градусов.
В Евпатории также переменная облачность, без осадков, ночью + 17…+19 градусов, днем +28…+30.
В Алуште в ночное время + 18…+20 градусов тепла, а днем + 27…+29, в Ялте ночью ожидается переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут +20…+22 градуса, днем также переменная облачность, возможен дождь с грозой, воздух прогреется до +28…+30 градусов.
Ранее сообщалось, что в южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.
По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в эти выходные в Крыму сохранится аномальная жара, в некоторых районах полуострова столбики термометров могут подскочить до +37 градусов, осадков не ожидается. В целом, по словам эксперта, температурный фон за первую неделю лета на пять градусов превысил климатическую норму. В трех районах Крыма введен наивысший класс пожарной опасности, сообщала ранее пресс-служба республиканского Главка МЧС России.
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Заголовок открываемого материала
00:01Аномальная жара и грозовые дожди: чего ждать от погоды в субботу
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