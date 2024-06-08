https://crimea.ria.ru/20240608/anomalnaya-zhara-i-grozovye-dozhdi-chego-zhdat-ot-pogody-v-subbotu-1137951513.html

Аномальная жара и грозовые дожди: чего ждать от погоды в субботу

Аномальная жара и грозовые дожди: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Аномальная жара и грозовые дожди: чего ждать от погоды в субботу

Несмотря на то, что в Крыму все еще сохраняется аномально жаркая погода, днем в субботу местами возможны грозовые дожди. Об этом сообщили в Крымском... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T00:01

2024-06-08T00:01

2024-06-08T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

феодосия

ялта

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Несмотря на то, что в Крыму все еще сохраняется аномально жаркая погода, днем в субботу местами возможны грозовые дожди. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре."Крым по-прежнему будет находиться во власти тропической воздушной массы, поэтому сохранится жаркая погода. В дневные часы в отдельных районах вероятны грозовые дожди. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23 градусов; днем воздух прогреется до +29…34 градусов, в горах до +22…+27 тепла", - говорится в сообщении.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +29...+31 жары.В Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.В Судаке и Феодосии в субботу переменная облачность, без осадков, ночью +21…+23, днем +28…+30 градусов.В Евпатории также переменная облачность, без осадков, ночью + 17…+19 градусов, днем +28…+30.В Алуште в ночное время + 18…+20 градусов тепла, а днем + 27…+29, в Ялте ночью ожидается переменная облачность, без осадков, столбики термометров покажут +20…+22 градуса, днем также переменная облачность, возможен дождь с грозой, воздух прогреется до +28…+30 градусов.Ранее сообщалось, что в южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в эти выходные в Крыму сохранится аномальная жара, в некоторых районах полуострова столбики термометров могут подскочить до +37 градусов, осадков не ожидается. В целом, по словам эксперта, температурный фон за первую неделю лета на пять градусов превысил климатическую норму. В трех районах Крыма введен наивысший класс пожарной опасности, сообщала ранее пресс-служба республиканского Главка МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли засухи в Крыму – прогноз ВильфандаТемпература воды в Черном море поднялась до +22 градусовВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваЗагореть и не сгореть: рекомендации врача

симферополь

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феодосия

ялта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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