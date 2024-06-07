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Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу
Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму благодаря господству тропической воздушной массы сохранится аномально жаркая и сухая погода. В южных, восточных районах Крыма и в Севастополе... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T00:01
2024-06-07T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря господству тропической воздушной массы сохранится аномально жаркая и сухая погода. В южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +21, днем от +27 до +30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240606/posledstviya-el-nino-v-krymu-prognoziruyut-anomalno-zharkoe-leto-1137908959.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу сухая и жаркая погода

00:01 07.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря господству тропической воздушной массы сохранится аномально жаркая и сухая погода. В южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, на побережье до +23 градусов, днем +28…+33, в горах +20…+25", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +26…+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +21, днем от +27 до +30 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 7 июня
22:45Главное за день: 6 июня
22:16Главные новости Крыма: 6 июня
22:06Франция разрешает Киеву бить по России и даст истребители - Макрон
21:59Российские боевые корабли идут на Кубу
21:58Сальдо заявил о скором запуске поездов в Крым через Новороссию
21:51Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах
21:37Вернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улиц
21:27Атаки ВСУ на газовые потоки в Турцию – зачем это Киеву
21:01Внеплановые военные учения начались в Новороссийске
20:52Сальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализировано
20:38Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона
20:26В Севастополе флот проводит учения
20:20Можно сделать быстро: Сальдо о восстановлении Каховской ГЭС
20:02Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева
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19:28Небывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-парке
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