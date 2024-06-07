https://crimea.ria.ru/20240607/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1137855189.html

Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу

Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Сухо и жарко: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму благодаря господству тропической воздушной массы сохранится аномально жаркая и сухая погода. В южных, восточных районах Крыма и в Севастополе... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T00:01

2024-06-07T00:01

2024-06-07T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму благодаря господству тропической воздушной массы сохранится аномально жаркая и сухая погода. В южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +28...+30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +26…+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +18 до +21, днем от +27 до +30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240606/posledstviya-el-nino-v-krymu-prognoziruyut-anomalno-zharkoe-leto-1137908959.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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