https://crimea.ria.ru/20240607/v-simferopole-na-vsekh-ulitsakh-uberut-beskhoznye-provoda-so-stolbov-1137948568.html
В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов
В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов
В Симферополе проводится демонтаж бесхозных слаботочных сетей и коммуникаций связи, размещенных на опорах ЛЭП с нарушением действующих норм. Об этом журналистам РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T22:04
2024-06-07T22:04
2024-06-07T22:04
крым
симферополь
городская среда
новости крыма
александр семенченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136606027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b2023443f699e77ae2e9c76da898e36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе проводится демонтаж бесхозных слаботочных сетей и коммуникаций связи, размещенных на опорах ЛЭП с нарушением действующих норм. Об этом журналистам рассказал заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко, видео опубликовано в официальном Telegram-канале администрации.В настоящее время работы по упорядочиванию сетей проходят на улице Самокиша. Активные линии на этой улице операторы связи упорядочили, а бесхозные линии коммунальщики срезаны, чтобы было "чистое небо".Часть проводов не используется операторами уже длительное время и по факту являются бесхозными, а часть линий были размещены с нарушениями, уточнил он.Работы по упорядочиванию коммуникаций связи стартовали на центральных улицах крымской столицы, а потом охватят и все остальные улицы города, и будут выполнены поэтапно, заявил Семенченко.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев рассказал, что разгрузить Симферополь от транспорта и избавиться от пробок намерены с помощью синхронизации светофоров, организации улавливающих парковок на окраине и платных в центре, а также ремонта дорог и мостовых переходов.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появятся новые школы и детские сады"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ Бахчисарае появятся два новых микрорайона
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136606027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06c76b7f7e767cb04655a6711d344903.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, городская среда, новости крыма, александр семенченко
В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов
На всех улицах Симферополя упорядочат коммуникации связи
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе проводится демонтаж бесхозных слаботочных сетей и коммуникаций связи, размещенных на опорах ЛЭП с нарушением действующих норм. Об этом журналистам рассказал заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко, видео опубликовано в официальном Telegram-канале администрации.
В настоящее время работы по упорядочиванию сетей проходят на улице Самокиша. Активные линии на этой улице операторы связи упорядочили, а бесхозные линии коммунальщики срезаны, чтобы было "чистое небо".
"По результатам предварительного мониторинга, проведенного совместно с операторами связи и прокуратурой города Симферополя, был выполнен анализ всех линий операторов связи, которые здесь расположены. Выяснилось, что почти две трети проводов расположены с нарушениями", - рассказал Семенченко.
Часть проводов не используется операторами уже длительное время и по факту являются бесхозными, а часть линий были размещены с нарушениями, уточнил он.
Работы по упорядочиванию коммуникаций связи стартовали на центральных улицах крымской столицы, а потом охватят и все остальные улицы города, и будут выполнены поэтапно, заявил Семенченко.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев рассказал
, что разгрузить Симферополь от транспорта и избавиться от пробок намерены с помощью синхронизации светофоров, организации улавливающих парковок на окраине и платных в центре, а также ремонта дорог и мостовых переходов.
Читайте также на РИА Новости Крым: