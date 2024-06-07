https://crimea.ria.ru/20240607/v-simferopole-na-vsekh-ulitsakh-uberut-beskhoznye-provoda-so-stolbov-1137948568.html

В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов

В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов - РИА Новости Крым, 07.06.2024

В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов

В Симферополе проводится демонтаж бесхозных слаботочных сетей и коммуникаций связи, размещенных на опорах ЛЭП с нарушением действующих норм. Об этом журналистам РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T22:04

2024-06-07T22:04

2024-06-07T22:04

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симферополь

городская среда

новости крыма

александр семенченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе проводится демонтаж бесхозных слаботочных сетей и коммуникаций связи, размещенных на опорах ЛЭП с нарушением действующих норм. Об этом журналистам рассказал заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко, видео опубликовано в официальном Telegram-канале администрации.В настоящее время работы по упорядочиванию сетей проходят на улице Самокиша. Активные линии на этой улице операторы связи упорядочили, а бесхозные линии коммунальщики срезаны, чтобы было "чистое небо".Часть проводов не используется операторами уже длительное время и по факту являются бесхозными, а часть линий были размещены с нарушениями, уточнил он.Работы по упорядочиванию коммуникаций связи стартовали на центральных улицах крымской столицы, а потом охватят и все остальные улицы города, и будут выполнены поэтапно, заявил Семенченко.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев рассказал, что разгрузить Симферополь от транспорта и избавиться от пробок намерены с помощью синхронизации светофоров, организации улавливающих парковок на окраине и платных в центре, а также ремонта дорог и мостовых переходов.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появятся новые школы и детские сады"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ Бахчисарае появятся два новых микрорайона

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крым, симферополь, городская среда, новости крыма, александр семенченко