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В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов
В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов
В Симферополе проводится демонтаж бесхозных слаботочных сетей и коммуникаций связи, размещенных на опорах ЛЭП с нарушением действующих норм. Об этом журналистам РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T22:04
2024-06-07T22:04
крым
симферополь
городская среда
новости крыма
александр семенченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе проводится демонтаж бесхозных слаботочных сетей и коммуникаций связи, размещенных на опорах ЛЭП с нарушением действующих норм. Об этом журналистам рассказал заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко, видео опубликовано в официальном Telegram-канале администрации.В настоящее время работы по упорядочиванию сетей проходят на улице Самокиша. Активные линии на этой улице операторы связи упорядочили, а бесхозные линии коммунальщики срезаны, чтобы было "чистое небо".Часть проводов не используется операторами уже длительное время и по факту являются бесхозными, а часть линий были размещены с нарушениями, уточнил он.Работы по упорядочиванию коммуникаций связи стартовали на центральных улицах крымской столицы, а потом охватят и все остальные улицы города, и будут выполнены поэтапно, заявил Семенченко.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев рассказал, что разгрузить Симферополь от транспорта и избавиться от пробок намерены с помощью синхронизации светофоров, организации улавливающих парковок на окраине и платных в центре, а также ремонта дорог и мостовых переходов.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появятся новые школы и детские сады"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ Бахчисарае появятся два новых микрорайона
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, городская среда, новости крыма, александр семенченко
В Симферополе на всех улицах уберут бесхозные провода со столбов

На всех улицах Симферополя упорядочат коммуникации связи

22:04 07.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПровода
Провода - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе проводится демонтаж бесхозных слаботочных сетей и коммуникаций связи, размещенных на опорах ЛЭП с нарушением действующих норм. Об этом журналистам рассказал заместитель главы администрации Симферополя Александр Семенченко, видео опубликовано в официальном Telegram-канале администрации.
В настоящее время работы по упорядочиванию сетей проходят на улице Самокиша. Активные линии на этой улице операторы связи упорядочили, а бесхозные линии коммунальщики срезаны, чтобы было "чистое небо".
"По результатам предварительного мониторинга, проведенного совместно с операторами связи и прокуратурой города Симферополя, был выполнен анализ всех линий операторов связи, которые здесь расположены. Выяснилось, что почти две трети проводов расположены с нарушениями", - рассказал Семенченко.
Часть проводов не используется операторами уже длительное время и по факту являются бесхозными, а часть линий были размещены с нарушениями, уточнил он.
Работы по упорядочиванию коммуникаций связи стартовали на центральных улицах крымской столицы, а потом охватят и все остальные улицы города, и будут выполнены поэтапно, заявил Семенченко.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев рассказал, что разгрузить Симферополь от транспорта и избавиться от пробок намерены с помощью синхронизации светофоров, организации улавливающих парковок на окраине и платных в центре, а также ремонта дорог и мостовых переходов.
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КрымСимферопольГородская средаНовости КрымаАлександр Семенченко
 
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