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Планы развития коридора в Азово-Черноморском направлении утверждены - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Планы развития коридора в Азово-Черноморском направлении утверждены
Планы развития коридора в Азово-Черноморском направлении утверждены - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Планы развития коридора в Азово-Черноморском направлении утверждены
Россия будет уделять особое внимание развитию международных транспортных связей, в том числе коридору Север – Юг и Азово–Черноморскому направлению. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:42
2024-06-07T15:49
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Россия будет уделять особое внимание развитию международных транспортных связей, в том числе коридору Север – Юг и Азово–Черноморскому направлению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума.На восточном направлении основным проектом для РФ является развитие так называемого "Восточного полигона железных дорог" в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил Путин."В апреле были утверждены параметры очередного, уже третьего по счету, этапа его модернизации. К 2030 году провозная способность должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032 году – до 270 млн тонн", - уточнил российский лидер.В целом, прогнозируется, что к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам через территорию РФ вырастет в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, в первую очередь за счет повышения конкурентоспособности эти маршрутов, их удобства для бизнеса, добавил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Что демонстрирует миру Китай в отношении России – мнениеКрым станет ближе: Путин поручил сократить время в путиСтроительство БАМа будет продолжено – Путин
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владимир путин (политик), россия, пмэф, азово-черноморский бассейн, логистика, крым, юфо, новости
Планы развития коридора в Азово-Черноморском направлении утверждены

Планы развития транспортного коридора в Азово-Черноморском направлении утверждены – Путин

15:42 07.06.2024 (обновлено: 15:49 07.06.2024)
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Россия будет уделять особое внимание развитию международных транспортных связей, в том числе коридору Север – Юг и Азово–Черноморскому направлению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Очевидно, что освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей... Особое внимание будет уделяться южному направлению. Уже утверждены планы развития международного коридора Север–Юг, а также коридора в Азово–Черноморском направлении", - сказал глава государства.

На восточном направлении основным проектом для РФ является развитие так называемого "Восточного полигона железных дорог" в Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил Путин.
"В апреле были утверждены параметры очередного, уже третьего по счету, этапа его модернизации. К 2030 году провозная способность должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032 году – до 270 млн тонн", - уточнил российский лидер.
В целом, прогнозируется, что к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам через территорию РФ вырастет в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, в первую очередь за счет повышения конкурентоспособности эти маршрутов, их удобства для бизнеса, добавил президент.
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Владимир Путин (политик)РоссияПМЭФАзово-Черноморский бассейнЛогистикаКрымЮФОНовости
 
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