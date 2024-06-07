https://crimea.ria.ru/20240607/gde-v-sevastopole-7-iyunya-ne-budet-elektrichestva--grafik-otklyucheniy-1137909259.html

Где в Севастополе 7 июня не будет электричества – график отключений

Где в Севастополе 7 июня не будет электричества – график отключений - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Где в Севастополе 7 июня не будет электричества – график отключений

В некоторых районах Севастополя в связи с ремонтом электрооборудования 7 июня планируются отключения электричества. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T07:03

2024-06-07T07:03

2024-06-07T07:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В некоторых районах Севастополя в связи с ремонтом электрооборудования 7 июня планируются отключения электричества. Об этом сообщает Telegram-канал Севастопольэнерго.С 08:00 до 17:00 не будет света в некоторых домах на улице Степаняна. В период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа на время проведения работ произведут отключения:с. Полюшко на улице Владимира Криволапова;с. Осипенко - Енисейская, Камская, Землянского, Качинское шоссе, туп. Прямой, пер. Багряный;с. Родниковое - Васильковая, Куликова, Баштановая, Скитальца, Карадагская, Менгирская, Терлецкого, Заречная, пер. Орлиновский, Владимира Папидзе, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Е. Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Кирьянова, пер. Блиндажный, пер. Кирьянова.Отключения также возможны на улицах Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Паши Ангелиной, Нежинская, Виноградная, Гумилева, Мате Залки, Урожайная, Лучистая, Василия Шукшина, пл. Якорная, СТ "Сапун-Гора".С 9:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям на улицах Днепровская, Фиолентовское шоссе, Индустриальная, Лесхозная, СНТ "Рябинушка"; СТ "Якорь", "Ветерок", "Чайка", "Степной", "Швейник", "Южное", "Икар-3", "Ригель", "Икар-2", ТСН "Строитель-2".Более подробно адреса и номера домов можно посмотреть в официальном Telegram-канале Севастопольэнерго.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварииВсе ремонтные работы на подстанции "Севастополь" завершены - РазвожаевВ Севастополе возобновлено энергоснабжение после атаки ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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