https://crimea.ria.ru/20240605/v-sevastopole-i-prigorode-net-vody-iz-za-avarii-1137861905.html
В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии
В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.06.2024
В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии
Большая часть Севастополя, а также Инкерман, Балаклава и ряд пригородных населенных пунктов в среду остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T10:58
2024-06-05T10:58
2024-06-05T10:58
севастополь
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
инкерман
балаклава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111396/22/1113962253_0:506:1427:1309_1920x0_80_0_0_990e6265ecf4b6df1e6e1412021b794c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Большая часть Севастополя, а также Инкерман, Балаклава и ряд пригородных населенных пунктов в среду остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".До полудня воду отключат в Севастополе на улицах Чернышевского, Халтурина, Менделеева.До 13:00 воды не будет в Балаклаве, Инкермане, поселках Водоканальский, Октябрь, Грэс, Штурмовое, Сахарная головка, на Дергачах и в районе Ялтинского кольца. А также на севастопольских улицах Гранатная, Зеленогорская, Сапунгорская, Горпищенко, Астраханская, Муромская, Томская, Фильченкова, Отрадная, Шабалина, Шевалева, Колодкина, Шейнина.До 14:00 без водоснабжения жители села Полюшко на улицах Молодежная, Евпаторийская, Солнечная, Персиковая и в Зеленом тупике.До 17:00 отключения пройдут на улицах Херсонская, Адмирала Владимирского, Катерная в Севастополе.До 18:00 подача воды ограничена для жителей улицы Игнатия Шевченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияЭкологический риск: как не допустить катастрофы в Азовском мореНедобор осадков: реки Крыма испытывают дефицит воды
севастополь
инкерман
балаклава
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111396/22/1113962253_0:490:1427:1560_1920x0_80_0_0_dc5a074b31bd15914a0094aa6a8f0599.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, инкерман, балаклава
В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии
Из-за аварии жители Севастополя, Инкермана и Балаклавы до вечера остались без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Большая часть Севастополя, а также Инкерман, Балаклава и ряд пригородных населенных пунктов в среду остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".
"В связи с аварийными работами "Севастопольэнерго" подача воды не будет производиться абонентам Севастополя, Балаклавы и Инкермана", - сказано в сообщении.
До полудня воду отключат в Севастополе на улицах Чернышевского, Халтурина, Менделеева.
До 13:00 воды не будет в Балаклаве, Инкермане, поселках Водоканальский, Октябрь, Грэс, Штурмовое, Сахарная головка, на Дергачах и в районе Ялтинского кольца. А также на севастопольских улицах Гранатная, Зеленогорская, Сапунгорская, Горпищенко, Астраханская, Муромская, Томская, Фильченкова, Отрадная, Шабалина, Шевалева, Колодкина, Шейнина.
До 14:00 без водоснабжения жители села Полюшко на улицах Молодежная, Евпаторийская, Солнечная, Персиковая и в Зеленом тупике.
До 17:00 отключения пройдут на улицах Херсонская, Адмирала Владимирского, Катерная в Севастополе.
До 18:00 подача воды ограничена для жителей улицы Игнатия Шевченко.
Читайте также на РИА Новости Крым: