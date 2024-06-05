https://crimea.ria.ru/20240605/v-sevastopole-i-prigorode-net-vody-iz-za-avarii-1137861905.html

В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии

В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.06.2024

В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии

Большая часть Севастополя, а также Инкерман, Балаклава и ряд пригородных населенных пунктов в среду остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T10:58

2024-06-05T10:58

2024-06-05T10:58

севастополь

вода в крыму

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

инкерман

балаклава

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Большая часть Севастополя, а также Инкерман, Балаклава и ряд пригородных населенных пунктов в среду остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".До полудня воду отключат в Севастополе на улицах Чернышевского, Халтурина, Менделеева.До 13:00 воды не будет в Балаклаве, Инкермане, поселках Водоканальский, Октябрь, Грэс, Штурмовое, Сахарная головка, на Дергачах и в районе Ялтинского кольца. А также на севастопольских улицах Гранатная, Зеленогорская, Сапунгорская, Горпищенко, Астраханская, Муромская, Томская, Фильченкова, Отрадная, Шабалина, Шевалева, Колодкина, Шейнина.До 14:00 без водоснабжения жители села Полюшко на улицах Молодежная, Евпаторийская, Солнечная, Персиковая и в Зеленом тупике.До 17:00 отключения пройдут на улицах Херсонская, Адмирала Владимирского, Катерная в Севастополе.До 18:00 подача воды ограничена для жителей улицы Игнатия Шевченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияЭкологический риск: как не допустить катастрофы в Азовском мореНедобор осадков: реки Крыма испытывают дефицит воды

севастополь

инкерман

балаклава

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