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В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии
В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.06.2024
В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии
Большая часть Севастополя, а также Инкерман, Балаклава и ряд пригородных населенных пунктов в среду остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T10:58
2024-06-05T10:58
севастополь
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
инкерман
балаклава
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Большая часть Севастополя, а также Инкерман, Балаклава и ряд пригородных населенных пунктов в среду остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".До полудня воду отключат в Севастополе на улицах Чернышевского, Халтурина, Менделеева.До 13:00 воды не будет в Балаклаве, Инкермане, поселках Водоканальский, Октябрь, Грэс, Штурмовое, Сахарная головка, на Дергачах и в районе Ялтинского кольца. А также на севастопольских улицах Гранатная, Зеленогорская, Сапунгорская, Горпищенко, Астраханская, Муромская, Томская, Фильченкова, Отрадная, Шабалина, Шевалева, Колодкина, Шейнина.До 14:00 без водоснабжения жители села Полюшко на улицах Молодежная, Евпаторийская, Солнечная, Персиковая и в Зеленом тупике.До 17:00 отключения пройдут на улицах Херсонская, Адмирала Владимирского, Катерная в Севастополе.До 18:00 подача воды ограничена для жителей улицы Игнатия Шевченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияЭкологический риск: как не допустить катастрофы в Азовском мореНедобор осадков: реки Крыма испытывают дефицит воды
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, инкерман, балаклава
В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии

Из-за аварии жители Севастополя, Инкермана и Балаклавы до вечера остались без воды

10:58 05.06.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Большая часть Севастополя, а также Инкерман, Балаклава и ряд пригородных населенных пунктов в среду остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".
"В связи с аварийными работами "Севастопольэнерго" подача воды не будет производиться абонентам Севастополя, Балаклавы и Инкермана", - сказано в сообщении.
До полудня воду отключат в Севастополе на улицах Чернышевского, Халтурина, Менделеева.
До 13:00 воды не будет в Балаклаве, Инкермане, поселках Водоканальский, Октябрь, Грэс, Штурмовое, Сахарная головка, на Дергачах и в районе Ялтинского кольца. А также на севастопольских улицах Гранатная, Зеленогорская, Сапунгорская, Горпищенко, Астраханская, Муромская, Томская, Фильченкова, Отрадная, Шабалина, Шевалева, Колодкина, Шейнина.
До 14:00 без водоснабжения жители села Полюшко на улицах Молодежная, Евпаторийская, Солнечная, Персиковая и в Зеленом тупике.
До 17:00 отключения пройдут на улицах Херсонская, Адмирала Владимирского, Катерная в Севастополе.
До 18:00 подача воды ограничена для жителей улицы Игнатия Шевченко.
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СевастопольВода в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоИнкерманБалаклава
 
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