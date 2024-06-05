https://crimea.ria.ru/20240605/napadenie-na-brigadu-skoroy-pomoschi-v-sevastopole-presekli-rosgvardeytsy-1137884320.html

Нападение на бригаду скорой помощи в Севастополе пресекли росгвардейцы

Нападение на бригаду скорой помощи в Севастополе пресекли росгвардейцы - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Нападение на бригаду скорой помощи в Севастополе пресекли росгвардейцы

В Севастополе местный житель напал на сотрудников скорой помощи. На помощь пришли бойцы из Управления вневедомственной охраны Росгвардии. РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T18:31

2024-06-05T18:31

2024-06-05T18:31

севастополь

происшествия

новости

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

скорая помощь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель напал на сотрудников скорой помощи. На помощь пришли бойцы из Управления вневедомственной охраны Росгвардии."По предварительной информации, бригаду медиков вызвали жители одного из частных домовладений Балаклавского района. Изначально женщина с сыном и сожителем выпивали, после у них случился конфликт, который закончился поножовщиной", – говорится в сообщении официальных соцсетей федеральной службы.По информации Росгвардии, из дома, на который поступил вызов скорой, выбежал агрессивный гражданин с явными признаками алкогольного опьянения.При этом молодой человек нецензурно выражался, угрожал медикам и не реагировал на замечания. Тогда сотрудники скорой помощи были вынуждены нажать тревожную кнопку вызова Росгвардии."Заметив приближающихся росгвардейцев, нападавший стал выкрикивать в адрес окружающих людей нецензурную брань и проклятия", – уточнили в федеральной службе.Применив приемы самообороны, сотрудники Росгвардии задержали дебошира и вызвали сотрудников полиции, которые установили личность нападавшего. Им оказался местный 25-летний житель. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей и имел судимость.Читайте также на РИА Новости Крым:Собирал данные о Росгвардии в Запорожье: осужден украинский шпионСотрудники Росгвардии ранены при обыске квартиры "взрывателя" в ЭлистеСобирал сведения о Росгвардии: в Крыму арестовали украинского агента

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, новости, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), скорая помощь