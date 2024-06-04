https://crimea.ria.ru/20240604/vo-vtornik-v-sevastopole-ne-budet-sveta-gde-proydet-otklyuchenie-1137815390.html

Во вторник в Севастополе не будет света: где пройдет отключение

Во вторник в Севастополе не будет света: где пройдет отключение - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Во вторник в Севастополе не будет света: где пройдет отключение

Временное отключение света пройдет во вторник нескольких районах Севастополя. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T06:42

2024-06-04T06:42

2024-06-04T06:42

крым

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отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет во вторник нескольких районах Севастополя. Об этом сообщает Севастопольэнерго.В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора без света будут улицы: Загородная, 15-А, 15-А-2, 1-29, Молодогвардейцев, 2-А, 2-18, 13-А, 1-21, Новикова, 42-54, Волгоградская, 2, 6-12, 41.Также отключение коснется поселка Любимовка: ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81, ул. Федоровская, 72-104, 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81, 93.Временно без электроэнергии будет ЗАО С. Перовской, 232, 252, 266, 526, 167, 213, 257, 269, 481, 618 , 8-10, 14, 20, 24, 28, 452, 474, кад.2291, 9-11, 23-25, 33-35, 47, 7, кад.2668, 2666, 2684, 2689, 2738, 2, 2667-2669, 2675, 2739, 2763, 2799, с/з Софьи Перовской, 14 , 6, 20, 24, 28, 42, 46, 62-64, 1, 7, 21-27, 31-35, 43, 49, 53, 59.Также без света во вторник останутся улицы: Челюскинцев, 118-132, 67, Кряжева, 59-А, 61-А, Кулакова, 88, Батумская, 61-А, 65-83, Новороссийская, 70-76, 63-77, Шмидта, 12-24, 7, Керченская, 87, Краснодарская, 24-38, 31-Б, 31-45, Галины Петровой, 36-А, 36-Б, 38-50, 29-45, Декабристов, 52-84, 29-53.Подачу электроэнергии ограничат абонентам: пер. Галины Петровой, 3-9, ул. Киевская, 22-38, 39-53, ул. Адмирала Азарова, 40-64, 33-35, 43, 47-67, ул. Революции 1905 года, 42-58, 47-61, ул. Сафронова, 45, ул. Харьковская, 6-14, 13-15, ул. 5 декабря, 11-13, шоссе Аэродромное, 16, 20-22, 28, ул. Шабалина, 50, пр. Аэродромный, 2-8, 22, 28, 1-3, ул. Ерошенко, 14, ТСН "Слип", 18-20, 24-28, 40, 44-46, 122, 128, 1, 209-Б, 17, 31, 37, 41, 45-47, 53.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют объекты энергетикиСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияНа Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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