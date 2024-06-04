Рейтинг@Mail.ru
Во вторник в Севастополе не будет света: где пройдет отключение - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240604/vo-vtornik-v-sevastopole-ne-budet-sveta-gde-proydet-otklyuchenie-1137815390.html
Во вторник в Севастополе не будет света: где пройдет отключение
Во вторник в Севастополе не будет света: где пройдет отключение - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Во вторник в Севастополе не будет света: где пройдет отключение
Временное отключение света пройдет во вторник нескольких районах Севастополя. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T06:42
2024-06-04T06:42
крым
севастополь
севастопольэнерго
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110184/77/1101847732_0:439:2080:1609_1920x0_80_0_0_4d968aa6c983928c92fd883b8c7ca001.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет во вторник нескольких районах Севастополя. Об этом сообщает Севастопольэнерго.В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора без света будут улицы: Загородная, 15-А, 15-А-2, 1-29, Молодогвардейцев, 2-А, 2-18, 13-А, 1-21, Новикова, 42-54, Волгоградская, 2, 6-12, 41.Также отключение коснется поселка Любимовка: ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81, ул. Федоровская, 72-104, 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81, 93.Временно без электроэнергии будет ЗАО С. Перовской, 232, 252, 266, 526, 167, 213, 257, 269, 481, 618 , 8-10, 14, 20, 24, 28, 452, 474, кад.2291, 9-11, 23-25, 33-35, 47, 7, кад.2668, 2666, 2684, 2689, 2738, 2, 2667-2669, 2675, 2739, 2763, 2799, с/з Софьи Перовской, 14 , 6, 20, 24, 28, 42, 46, 62-64, 1, 7, 21-27, 31-35, 43, 49, 53, 59.Также без света во вторник останутся улицы: Челюскинцев, 118-132, 67, Кряжева, 59-А, 61-А, Кулакова, 88, Батумская, 61-А, 65-83, Новороссийская, 70-76, 63-77, Шмидта, 12-24, 7, Керченская, 87, Краснодарская, 24-38, 31-Б, 31-45, Галины Петровой, 36-А, 36-Б, 38-50, 29-45, Декабристов, 52-84, 29-53.Подачу электроэнергии ограничат абонентам: пер. Галины Петровой, 3-9, ул. Киевская, 22-38, 39-53, ул. Адмирала Азарова, 40-64, 33-35, 43, 47-67, ул. Революции 1905 года, 42-58, 47-61, ул. Сафронова, 45, ул. Харьковская, 6-14, 13-15, ул. 5 декабря, 11-13, шоссе Аэродромное, 16, 20-22, 28, ул. Шабалина, 50, пр. Аэродромный, 2-8, 22, 28, 1-3, ул. Ерошенко, 14, ТСН "Слип", 18-20, 24-28, 40, 44-46, 122, 128, 1, 209-Б, 17, 31, 37, 41, 45-47, 53.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют объекты энергетикиСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияНа Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110184/77/1101847732_0:244:2080:1804_1920x0_80_0_0_d566f0eddd4772bfe3da4e0c329458cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, севастопольэнерго, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии
Во вторник в Севастополе не будет света: где пройдет отключение

Временное отключение света пройдет во вторник в нескольких районах Севастополя

06:42 04.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭлектрика
Электрика - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет во вторник нескольких районах Севастополя. Об этом сообщает Севастопольэнерго.
"Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", - сообщает предприятие.
В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора без света будут улицы: Загородная, 15-А, 15-А-2, 1-29, Молодогвардейцев, 2-А, 2-18, 13-А, 1-21, Новикова, 42-54, Волгоградская, 2, 6-12, 41.
Также отключение коснется поселка Любимовка: ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81, ул. Федоровская, 72-104, 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81, 93.
Временно без электроэнергии будет ЗАО С. Перовской, 232, 252, 266, 526, 167, 213, 257, 269, 481, 618 , 8-10, 14, 20, 24, 28, 452, 474, кад.2291, 9-11, 23-25, 33-35, 47, 7, кад.2668, 2666, 2684, 2689, 2738, 2, 2667-2669, 2675, 2739, 2763, 2799, с/з Софьи Перовской, 14 , 6, 20, 24, 28, 42, 46, 62-64, 1, 7, 21-27, 31-35, 43, 49, 53, 59.
Также без света во вторник останутся улицы: Челюскинцев, 118-132, 67, Кряжева, 59-А, 61-А, Кулакова, 88, Батумская, 61-А, 65-83, Новороссийская, 70-76, 63-77, Шмидта, 12-24, 7, Керченская, 87, Краснодарская, 24-38, 31-Б, 31-45, Галины Петровой, 36-А, 36-Б, 38-50, 29-45, Декабристов, 52-84, 29-53.
Подачу электроэнергии ограничат абонентам: пер. Галины Петровой, 3-9, ул. Киевская, 22-38, 39-53, ул. Адмирала Азарова, 40-64, 33-35, 43, 47-67, ул. Революции 1905 года, 42-58, 47-61, ул. Сафронова, 45, ул. Харьковская, 6-14, 13-15, ул. 5 декабря, 11-13, шоссе Аэродромное, 16, 20-22, 28, ул. Шабалина, 50, пр. Аэродромный, 2-8, 22, 28, 1-3, ул. Ерошенко, 14, ТСН "Слип", 18-20, 24-28, 40, 44-46, 122, 128, 1, 209-Б, 17, 31, 37, 41, 45-47, 53.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму модернизируют объекты энергетики
Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция
На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции
 
КрымСевастопольСевастопольэнергоНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:42Во вторник в Севастополе не будет света: где пройдет отключение
06:25"Лягушка" уничтожила пулеметный расчет: ВС РФ применили новое оружие
06:02В Херсонской области назвали число погибших и раненых детей с начала СВО
00:01Погода в Крыму во вторник: аномальная жара
00:00Какой сегодня праздник: 4 июня
22:59Главное за день: 3 июня
22:22Главные новости Крыма: 3 июня
21:45"Крым выстрелит": эксперт предсказала резкий рост цен на недвижимость
21:34Двадцать украинских беспилотников обезврежены РЭБ в Курской области
21:07Три человека ранены и один погиб под украинскими обстрелами в ДНР
20:5811 школ затоплено и тридцать разрушено: статистика по Херсонской области
20:36Финансовым мошенникам станет сложнее обманывать граждан – депутат ГД
20:02"Признание нашего труда": СБУ объявила о подозрении главе Юнармии Крыма
19:38Новые регионы получат 300 млн рублей на поддержку бизнеса
19:12Коктебель "на ремонте" - где купаться и как развлекаться в поселке
18:55В Крыму мужчина упал с семиметрового обрыва на железобетонные конструкции
18:29Дрон ВСУ атаковал сжег автомобиль в белгородском селе - погиб водитель
18:17Афера с недвижимостью в Крыму на 160 млн: вынесен приговор
18:05Считали минуты в поезде: на отдых в Крым прибыли дети из Белгорода
17:36В Ялте инспектор по миграции за взятки регистрировала иностранцев
Лента новостейМолния