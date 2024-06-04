https://crimea.ria.ru/20240604/vo-vtornik-v-sevastopole-ne-budet-sveta-gde-proydet-otklyuchenie-1137815390.html
Во вторник в Севастополе не будет света: где пройдет отключение
Во вторник в Севастополе не будет света: где пройдет отключение - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Во вторник в Севастополе не будет света: где пройдет отключение
Временное отключение света пройдет во вторник нескольких районах Севастополя. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T06:42
2024-06-04T06:42
2024-06-04T06:42
крым
севастополь
севастопольэнерго
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет во вторник нескольких районах Севастополя. Об этом сообщает Севастопольэнерго.В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора без света будут улицы: Загородная, 15-А, 15-А-2, 1-29, Молодогвардейцев, 2-А, 2-18, 13-А, 1-21, Новикова, 42-54, Волгоградская, 2, 6-12, 41.Также отключение коснется поселка Любимовка: ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81, ул. Федоровская, 72-104, 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81, 93.Временно без электроэнергии будет ЗАО С. Перовской, 232, 252, 266, 526, 167, 213, 257, 269, 481, 618 , 8-10, 14, 20, 24, 28, 452, 474, кад.2291, 9-11, 23-25, 33-35, 47, 7, кад.2668, 2666, 2684, 2689, 2738, 2, 2667-2669, 2675, 2739, 2763, 2799, с/з Софьи Перовской, 14 , 6, 20, 24, 28, 42, 46, 62-64, 1, 7, 21-27, 31-35, 43, 49, 53, 59.Также без света во вторник останутся улицы: Челюскинцев, 118-132, 67, Кряжева, 59-А, 61-А, Кулакова, 88, Батумская, 61-А, 65-83, Новороссийская, 70-76, 63-77, Шмидта, 12-24, 7, Керченская, 87, Краснодарская, 24-38, 31-Б, 31-45, Галины Петровой, 36-А, 36-Б, 38-50, 29-45, Декабристов, 52-84, 29-53.Подачу электроэнергии ограничат абонентам: пер. Галины Петровой, 3-9, ул. Киевская, 22-38, 39-53, ул. Адмирала Азарова, 40-64, 33-35, 43, 47-67, ул. Революции 1905 года, 42-58, 47-61, ул. Сафронова, 45, ул. Харьковская, 6-14, 13-15, ул. 5 декабря, 11-13, шоссе Аэродромное, 16, 20-22, 28, ул. Шабалина, 50, пр. Аэродромный, 2-8, 22, 28, 1-3, ул. Ерошенко, 14, ТСН "Слип", 18-20, 24-28, 40, 44-46, 122, 128, 1, 209-Б, 17, 31, 37, 41, 45-47, 53.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму модернизируют объекты энергетикиСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияНа Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет во вторник нескольких районах Севастополя. Об этом сообщает Севастопольэнерго.
"Подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", - сообщает предприятие.
В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора без света будут улицы: Загородная, 15-А, 15-А-2, 1-29, Молодогвардейцев, 2-А, 2-18, 13-А, 1-21, Новикова, 42-54, Волгоградская, 2, 6-12, 41.
Также отключение коснется поселка Любимовка: ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81, ул. Федоровская, 72-104, 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81, 93.
Временно без электроэнергии будет ЗАО С. Перовской, 232, 252, 266, 526, 167, 213, 257, 269, 481, 618 , 8-10, 14, 20, 24, 28, 452, 474, кад.2291, 9-11, 23-25, 33-35, 47, 7, кад.2668, 2666, 2684, 2689, 2738, 2, 2667-2669, 2675, 2739, 2763, 2799, с/з Софьи Перовской, 14 , 6, 20, 24, 28, 42, 46, 62-64, 1, 7, 21-27, 31-35, 43, 49, 53, 59.
Также без света во вторник останутся улицы: Челюскинцев, 118-132, 67, Кряжева, 59-А, 61-А, Кулакова, 88, Батумская, 61-А, 65-83, Новороссийская, 70-76, 63-77, Шмидта, 12-24, 7, Керченская, 87, Краснодарская, 24-38, 31-Б, 31-45, Галины Петровой, 36-А, 36-Б, 38-50, 29-45, Декабристов, 52-84, 29-53.
Подачу электроэнергии ограничат абонентам: пер. Галины Петровой, 3-9, ул. Киевская, 22-38, 39-53, ул. Адмирала Азарова, 40-64, 33-35, 43, 47-67, ул. Революции 1905 года, 42-58, 47-61, ул. Сафронова, 45, ул. Харьковская, 6-14, 13-15, ул. 5 декабря, 11-13, шоссе Аэродромное, 16, 20-22, 28, ул. Шабалина, 50, пр. Аэродромный, 2-8, 22, 28, 1-3, ул. Ерошенко, 14, ТСН "Слип", 18-20, 24-28, 40, 44-46, 122, 128, 1, 209-Б, 17, 31, 37, 41, 45-47, 53.
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