https://crimea.ria.ru/20240604/glavnoe-za-den-4-iyunya-1137852531.html

Главное за день: 4 июня

Главное за день: 4 июня - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Главное за день: 4 июня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о невозможности решения украинского вопроса без участия России. Турция пожелала вступить в БРИКС. Высокоскоростные... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T23:02

2024-06-04T23:02

2024-06-04T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о невозможности решения украинского вопроса без участия России. Турция пожелала вступить в БРИКС. Высокоскоростные железнодорожные магистрали проложат к новым регионам России. В НАТО прорабатывают план перебросить войска США ближе к России. Выплаты участникам СВО защитят от списаний при банкротстве.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинский вопрос без России в ШвейцарииСпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что решение украинского вопроса без участия России невозможно. Это понимают все больше стран, поэтому участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится меньше. По его словам, любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал.Желание Турции вступить в БРИКСМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны вступить в состав БРИКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это сказал, что Россия приветствует такой повышенный интерес к БРИКС со стороны соседних государств и таких важных партнеров, как Турция. Эта тема будет на повестке дня саммита БРИКС, который пройдет под председательством России.Высокоскоростные железные дороги в новых регионахМинтранс прорабатывает строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей к новым регионам России. В качестве пилотного реализуется проект высокоскоростной линии от Санкт-Петербурга до Москвы. По поручению президента прорабатывается также направление Казань – Екатеринбург, Москва – Адлер, до Рязани, Минска и новых регионов.План НАТО перебросить войска США ближе к РоссииМаршруты переброски войск из США в Европу на случай войны с Россией разрабатывают в НАТО. В Альянсе работают над многочисленными "сухопутными коридорами", чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе.Защита выплат участникам СВО от списанийВыплаты, которые положены участникам специальной военной операции, защитили от списания кредиторами во время процедуры банкротства. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. По его словам, это необходимо, чтобы в рамках процедуры не блокировались кредитные и дебетовые банковские карты, на которые поступают выплаты, а деньги не списывались

https://crimea.ria.ru/20240604/narod-na-ukraine-skoro-podnimetsya-protiv-vlasti-zelenskogo--ekspert-1137821693.html

https://crimea.ria.ru/20240604/shoygu-naznachen-koordinatorom-raboty-po-razvitiyu-opk-1137853030.html

https://crimea.ria.ru/20240604/reshenie-ukrainskogo-voprosa-bez-rossii-nevozmozhno--volodin-1137826755.html

https://crimea.ria.ru/20240604/lyagushka-unichtozhila-pulemetnyy-raschet-vsu-vs-rf-primenili-novoe-oruzhie-1137824493.html

https://crimea.ria.ru/20240604/glavnye-novosti-kryma-4-iyunya-1137851566.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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главное за день, новости, россия, швейцария, украина, турция, брикс, железные дороги новороссии, новые регионы россии, нато