https://crimea.ria.ru/20240529/sekretar-gossoveta-rf--kakie-polnomochiya-budut-u-dyumina-1137680756.html

Секретарь Госсовета РФ – какие полномочия будут у Дюмина

Секретарь Госсовета РФ – какие полномочия будут у Дюмина - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Секретарь Госсовета РФ – какие полномочия будут у Дюмина

Указ о назначении экс-губернатора Тульской области, Помощника президента РФ Алексея Дюмина секретарем Государственного Совета Российской Федерации подписал... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T11:06

2024-05-29T11:06

2024-05-29T11:06

алексей дюмин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Указ о назначении экс-губернатора Тульской области, Помощника президента РФ Алексея Дюмина секретарем Государственного Совета Российской Федерации подписал президент России Владимир Путин. О том, какие полномочия имеет секретарь Госсовета – в справке РИА Новости Крым.Секретарь Госсовета РоссииГосударственный Совет РФ – конституционный государственный и консультативно-совещательный орган. Он формируется президентом России, обеспечивает согласованное функционирование органов власти, определяет основные направления внутренней и внешней политики и вектор социально-экономического развития государства. Его председателем является глава государства."Секретарь Государственного Совета не входит в его состав … обеспечивает подготовку проекта плана работы Государственного совета, составляет проекты повестки дня его заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям Государственного совета, а также проектов соответствующих решений", – сказано в тексте Положения о ГС РФ.Кроме того, секретарь координирует деятельность рабочих органов Госсовета, несет ответственность за обеспечение его деятельности, организует подготовку материалов к заседаниям и проектов соответствующих решений, подписывает протоколы заседаний и исполняет иные поручения председателя Государственного совета.Биография ДюминаАлексей Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске. В 1994-1996 годах работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России, с 1996 по 2013-й служил в Федеральной службе охраны РФ. В 2013 году назначен заместителем начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Командовал Силами специальных операций ВС РФ. В 2015 году занимал должность начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ. С 24 декабря 2015 года по 2 февраля 2016 года - заместитель министра обороны РФ. В 2016 году возглавил Тульскую область, параллельно с 2020 года - член президиума Государственного совета РФ, возглавлявший комиссию по направлению "Промышленность". С 14 мая 2024 года - помощник президента Российской Федерации.Кандидат политических наук, Генерал-полковник. Герой Российской Федерации. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Александра Невского и другими наградами.Читайте также на РИА Новости Крым:Мантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"Мишустин распределил обязанности между вице-премьерамиЧем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин