https://crimea.ria.ru/20240528/glavnoe-za-den-28-maya-1137670892.html

Главное за день: 28 мая

Главное за день: 28 мая - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Главное за день: 28 мая

Президент Владимир Путин оценил призывы стран Запада бить по России оружием НАТО. На Украине мобилизованных будут готовить воевать в ускоренном порядке... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T23:37

2024-05-28T23:37

2024-05-28T23:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин оценил призывы стран Запада бить по России оружием НАТО. На Украине мобилизованных будут готовить воевать в ускоренном порядке. "Укрэнерго" поделилось пессимистичными прогнозами на зиму. Парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах. Ипотечные квартиры в РФ разрешили продавать без торгов. ГИБДД в России больше нет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин оценил призывы бить по РФ оружием НАТОПрезидент России Владимир Путин заявил, что представителям стран НАТО, которые призывают бить по территории нашей страны западным высокоточным оружием большой дальности, следует осознавать всю тяжесть последствий принятия такого решения."Эти представители стран НАТО, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют", – сказал Путин.Небольшим государствам из числа сторонников таких ударов он рекомендовал учитывать, что плотность населения их стран очень велика. Армия России прорывает оборону ВСУ в Харьковской областиПодразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны РФ. Врагу нанесено поражение в районе сел Петропавловка и Липцы в Харьковской области.Президент России Владимир Путин в этот день заявил, что переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается.При этом он подчеркнул, что Россия и Украина давно смогли бы договориться на взаимовыгодных условиях, если бы власти в Киеве, где президент нелегитимен и действует лишь законный орган, стремились действовать в интересах украинцев. На Украине мобилизованных будут готовить воевать в ускоренном порядкеСроки подготовки мобилизованных на Украине сократили с двух до полутора месяцев, сообщил украинский парламентарий Валентин Наливайченко. По его словам, это связано с нехваткой учебных центров в стране.При этом, по словам Наливайченко, помощи в подготовке новобранцев от Европы нет, поскольку страны ЕС отдают предпочтение профессиональным военным."Укрэнерго" дало пессимистичный прогноз на зимуЭнергетику Украины не успеют восстановить к зиме, заявил член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко."Масштабы разрушений на многих объектах являются такими, что, несмотря на все попытки, восстановить их работу до зимы не удастся", – сказал Бойко, назвав ситуацию катастрофической. Парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентахПарламент Грузии большинством голосов преодолел наложенное на закон об иноагентах вето президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили."84 депутата за, четверо против. Закон принят", – сообщил Папуашвили.Он отметил, что голосование проходило в два этапа. Ипотечные квартиры в РФ разрешили продавать без торговЗаемщикам в РФ разрешили самостоятельно продавать квартиры, находящиеся в ипотеке. Соответствующий законопроект приняла Госдума в третьем чтении. Это позволит гражданам продавать жилье, минуя аукцион, по максимально выгодной рыночной цене,"Банк дает разрешение гражданину самостоятельно реализовать имущество в течение четырех месяцев. При этом устанавливается минимальная продажная цена, по которой данное имущество может быть продано, чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином", – уточнила автор проекта. ГИБДД в России больше нетГИБДД в России переименовали в Госавтоинспекцию, сообщил начальник ведомства Михаил Черников."Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем!" – сообщил он, отметив, что законодательно такое название урегулировано.

https://crimea.ria.ru/20240528/udary-po-rf-oruzhiem-nato-zachem-zapad-obsuzhdaet-snyatie-zapretov-1137664891.html

https://crimea.ria.ru/20240528/drugie-uydut-polyaki--nikogda-putin-o-kontingente-nato-na-ukraine-1137665577.html

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