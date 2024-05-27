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В Туапсе закроют акваторию

В Туапсе закроют акваторию - РИА Новости Крым, 27.05.2024

В Туапсе закроют акваторию

В понедельник вечером в Туапсе пройдут военные учения со стрельбой. Об этом сообщает администрация Туапсинского района. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T09:37

2024-05-27T09:37

2024-05-27T09:47

учения

туапсе

краснодарский край

новости

безопасность

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в Туапсе пройдут военные учения со стрельбой. Об этом сообщает администрация Туапсинского района.В администрации уточняют, что по этой причине будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.В понедельник военные учения также пройдут в Новороссийске. В субботу вечером тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения проводили военные Черноморского флота в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныВ Севастополе стрельба второй раз за день

туапсе

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, туапсе, краснодарский край, новости, безопасность, вооруженные силы россии