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В Туапсе закроют акваторию
В Туапсе закроют акваторию - РИА Новости Крым, 27.05.2024
В Туапсе закроют акваторию
В понедельник вечером в Туапсе пройдут военные учения со стрельбой. Об этом сообщает администрация Туапсинского района. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T09:37
2024-05-27T09:37
2024-05-27T09:47
учения
туапсе
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в Туапсе пройдут военные учения со стрельбой. Об этом сообщает администрация Туапсинского района.В администрации уточняют, что по этой причине будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.В понедельник военные учения также пройдут в Новороссийске. В субботу вечером тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения проводили военные Черноморского флота в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныВ Севастополе стрельба второй раз за день
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РИА Новости Крым
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учения, туапсе, краснодарский край, новости, безопасность, вооруженные силы россии
В Туапсе закроют акваторию
Судоходство приостановят в порту Туапсе из-за учений военных
09:37 27.05.2024 (обновлено: 09:47 27.05.2024)