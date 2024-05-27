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В Туапсе закроют акваторию - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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В Туапсе закроют акваторию
В Туапсе закроют акваторию - РИА Новости Крым, 27.05.2024
В Туапсе закроют акваторию
В понедельник вечером в Туапсе пройдут военные учения со стрельбой. Об этом сообщает администрация Туапсинского района. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T09:37
2024-05-27T09:47
учения
туапсе
краснодарский край
новости
безопасность
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в Туапсе пройдут военные учения со стрельбой. Об этом сообщает администрация Туапсинского района.В администрации уточняют, что по этой причине будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.В понедельник военные учения также пройдут в Новороссийске. В субботу вечером тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения проводили военные Черноморского флота в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ БелоусоваНужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи МинобороныВ Севастополе стрельба второй раз за день
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учения, туапсе, краснодарский край, новости, безопасность, вооруженные силы россии
В Туапсе закроют акваторию

Судоходство приостановят в порту Туапсе из-за учений военных

09:37 27.05.2024 (обновлено: 09:47 27.05.2024)
 
© Администрация муниципального образования Туапсинский районТуапсе
Туапсе
© Администрация муниципального образования Туапсинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в Туапсе пройдут военные учения со стрельбой. Об этом сообщает администрация Туапсинского района.
"В период с 20.00 часов 27 мая по 00.00 часов 28 мая в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении.
В администрации уточняют, что по этой причине будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему.
Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.
В понедельник военные учения также пройдут в Новороссийске. В субботу вечером тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения проводили военные Черноморского флота в Севастополе.
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УченияТуапсеКраснодарский крайНовостиБезопасностьВооруженные силы России
 
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