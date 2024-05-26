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Сто программистов из пяти стран будут соревноваться в Севастополе
Сто программистов из пяти стран будут соревноваться в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Сто программистов из пяти стран будут соревноваться в Севастополе
В Севастополе впервые пройдут международные соревнования по спортивному программированию в рамках фестиваля "Код мира". Как сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T16:17
2024-05-26T16:17
2024-05-26T16:17
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе впервые пройдут международные соревнования по спортивному программированию в рамках фестиваля "Код мира". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, на турнир приедут 100 программистов из пяти стран.Участники в возрасте от 14 до 25 лет будут бороться за главный приз в размере 400 000 рублей, уточнил губернатор.По его словам, фестиваль пройдет с 29 мая по 2 июня и будет приурочен к 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Соревновательные дни – 30 мая, 31 мая и 1 июня.Спортсменам предстоит решить специальный кейс заданий и принять участие в разработке функциональных продуктов, способных решать реальные проблемы. Общий призовой фонд Фестиваля составит 1 800 000 рублей, при этом денежные награды получат первые десять победителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получитьКампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевКрымские айтишники научили разговаривать московские постаматы
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михаил развожаев, новости, севастополь, наука и технологии, программирование, компьютер, конкурс, новости крыма
Сто программистов из пяти стран будут соревноваться в Севастополе
Развожаев анонсировал международный фестиваль программирования в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе впервые пройдут международные соревнования по спортивному программированию в рамках фестиваля "Код мира". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, на турнир приедут 100 программистов из пяти стран.
"На соревнования в дисциплине "программирование продуктовое" – хакатон – заявились более 100 спортсменов из 5 стран: России, Белоруссии, Азербайджана, Южной Осетии и Кыргызстана", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Участники в возрасте от 14 до 25 лет будут бороться за главный приз в размере 400 000 рублей, уточнил губернатор.
По его словам, фестиваль пройдет с 29 мая по 2 июня и будет приурочен к 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Соревновательные дни – 30 мая, 31 мая и 1 июня.
Спортсменам предстоит решить специальный кейс заданий и принять участие в разработке функциональных продуктов, способных решать реальные проблемы. Общий призовой фонд Фестиваля составит 1 800 000 рублей, при этом денежные награды получат первые десять победителей.
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