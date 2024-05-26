https://crimea.ria.ru/20240526/sto-programmistov-iz-pyati-stran-budut-sorevnovatsya-v-sevastopole-1137602829.html

Сто программистов из пяти стран будут соревноваться в Севастополе

Сто программистов из пяти стран будут соревноваться в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Сто программистов из пяти стран будут соревноваться в Севастополе

В Севастополе впервые пройдут международные соревнования по спортивному программированию в рамках фестиваля "Код мира". Как сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T16:17

2024-05-26T16:17

2024-05-26T16:17

михаил развожаев

новости

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе впервые пройдут международные соревнования по спортивному программированию в рамках фестиваля "Код мира". Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, на турнир приедут 100 программистов из пяти стран.Участники в возрасте от 14 до 25 лет будут бороться за главный приз в размере 400 000 рублей, уточнил губернатор.По его словам, фестиваль пройдет с 29 мая по 2 июня и будет приурочен к 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Соревновательные дни – 30 мая, 31 мая и 1 июня.Спортсменам предстоит решить специальный кейс заданий и принять участие в разработке функциональных продуктов, способных решать реальные проблемы. Общий призовой фонд Фестиваля составит 1 800 000 рублей, при этом денежные награды получат первые десять победителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатное IТ-образование в Крыму: где и как получитьКампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевКрымские айтишники научили разговаривать московские постаматы

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, севастополь, наука и технологии, программирование, компьютер, конкурс, новости крыма