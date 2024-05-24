https://crimea.ria.ru/20240524/v-kharkovskoy-oblasti-povrezhdeny-zheleznodorozhnye-puti-i-infrastruktura-1137542138.html

В Харьковской области повреждены железнодорожные пути и инфраструктура

В Харьковской области повреждены железнодорожные пути и инфраструктура - РИА Новости Крым, 24.05.2024

В Харьковской области повреждены железнодорожные пути и инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура Харьковской области получила повреждения в ночь на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба "Украинской железной дороги". РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T10:49

2024-05-24T10:49

2024-05-24T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Железнодорожная инфраструктура Харьковской области получила повреждения в ночь на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба "Украинской железной дороги".Отмечается, что поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнениеИз Харькова вывозят стратегические предприятияВ Харькове полностью остановилось метро

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