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В Харьковской области повреждены железнодорожные пути и инфраструктура
В Харьковской области повреждены железнодорожные пути и инфраструктура - РИА Новости Крым, 24.05.2024
В Харьковской области повреждены железнодорожные пути и инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура Харьковской области получила повреждения в ночь на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба "Украинской железной дороги". РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T10:49
2024-05-24T10:49
2024-05-24T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Железнодорожная инфраструктура Харьковской области получила повреждения в ночь на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба "Украинской железной дороги".Отмечается, что поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Харьковом в ходе наступления армии России – мнениеИз Харькова вывозят стратегические предприятияВ Харькове полностью остановилось метро
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харьков, харьковская область, украина, новости сво, новости
В Харьковской области повреждены железнодорожные пути и инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Железнодорожная инфраструктура Харьковской области получила повреждения в ночь на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба "Украинской железной дороги".
"В Харьковской области повреждены пути, здания, грузовые вагоны и вагон электропоезда", - сказано в сообщении.
Отмечается, что поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием
на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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