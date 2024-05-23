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Как будут работать пункты пропуска в особой зоне Ростовской области - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Как будут работать пункты пропуска в особой зоне Ростовской области
Как будут работать пункты пропуска в особой зоне Ростовской области - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Как будут работать пункты пропуска в особой зоне Ростовской области
Установление особой зоны на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской народными республиками не повлечет изменений в работе пунктов... РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T17:22
2024-05-23T17:22
ростовская область
граница
василий голубев
безопасность
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Установление особой зоны на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской народными республиками не повлечет изменений в работе пунктов пропуска. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.Указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с ЛДПР губернатор подписал в четверг. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне.Кроме того, собственники земельных участков и помещений, находящихся в стометровой полосе местности, расположенной в пределах особой зоны, могут находиться на этих участках без каких-либо ограничений."Также не ограничено нахождение в стометровой полосе сотрудников государственных и муниципальных учреждений, выполняющих служебные задачи", – продолжил Голубев.Подробное описание границ зоны, на которой действует особый порядок пребывания, указаны в приложении к полному тексту указа. При возникновении вопросов можно обращаться по телефону Погрануправления ФСБ России по Ростовской области по номеру 8(863) 287-95-97.Ранее особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью ранее введен указом главы Крыма Сергея Аксенова с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики.Как сообщил РИА Новости Крым министр транспорта Николай Лукашенко, создание особой зоны не отразится на работе транспортного коридора в Крым.В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое желтый уровень террористической угрозыАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономУпавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области
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ростовская область, граница, василий голубев, безопасность, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество
Как будут работать пункты пропуска в особой зоне Ростовской области

Установление особой зоны в Ростовской области не повлияет на работу пунктов пропуска

17:22 23.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт "Ульяновское-Шрамко" между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью.
Контрольно-пропускной пункт Ульяновское-Шрамко между Донецкой Народной Республикой и Ростовской областью. - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Установление особой зоны на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской народными республиками не повлечет изменений в работе пунктов пропуска. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.
Указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с ЛДПР губернатор подписал в четверг. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне.
"Новый указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками изменений в работе пунктов пропуска для граждан не повлечет", – написал в своем Telegram-канале Голубев.
Кроме того, собственники земельных участков и помещений, находящихся в стометровой полосе местности, расположенной в пределах особой зоны, могут находиться на этих участках без каких-либо ограничений.
"Также не ограничено нахождение в стометровой полосе сотрудников государственных и муниципальных учреждений, выполняющих служебные задачи", – продолжил Голубев.
Граждане, которые планируют нахождение в стометровой полосе местности и не относятся ни к одной из перечисленных выше категорий, должны уведомить о своих намерениях специалистов Пограничного управления ФСБ России по области.
Подробное описание границ зоны, на которой действует особый порядок пребывания, указаны в приложении к полному тексту указа. При возникновении вопросов можно обращаться по телефону Погрануправления ФСБ России по Ростовской области по номеру 8(863) 287-95-97.
Ранее особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью ранее введен указом главы Крыма Сергея Аксенова с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики.
Как сообщил РИА Новости Крым министр транспорта Николай Лукашенко, создание особой зоны не отразится на работе транспортного коридора в Крым.
В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Ростовская областьГраницаВасилий ГолубевБезопасностьНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Общество
 
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