https://crimea.ria.ru/20240429/v-gorakh-sochi-otkryli-letniy-sezon-1136951101.html

В горах Сочи открыли летний сезон

В горах Сочи открыли летний сезон - РИА Новости Крым, 29.04.2024

В горах Сочи открыли летний сезон

На горных курортах Сочи стартовал летний сезон. Для туристов запущены канатные дороги и открыты аттракционы, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T19:55

2024-04-29T19:55

2024-04-29T19:55

сочи

краснодарский край

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. На горных курортах Сочи стартовал летний сезон. Для туристов запущены канатные дороги и открыты аттракционы, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей курортов.На "Роза Хутор" в этом теплом сезоне будут доступны для туристов 29 пеших троп, однако их работа будет зависеть от погодных условий. "Традиционно начнут работать высокогорные качели, подвесной мост, родельбан, парк с экзотическими животными", - пишет агентство. Стали доступны для туристов и канатные дороги, которые открыл после профилактики курорт "Газпром" в Сочи, а также аквапарк. "В программе летнего сезона запланированы прогулки - на склоне "Лаура" вновь можно подняться до "Приюта Пихтовый", его высота составляет 1660 метров. Доступны для туристов дороги К1-К5 склона "Альпика", позволяющие добраться до пика – "Приюта Ветров" на высоте 2256 метров как в открытой, так и в закрытой кабине", - перечислили варианты досуга представители курорта.Еще один крупный курорт - "Красная Поляна" - откроет летний сезон весенним фестивалем "Май-пати", который состоится с 1 по 5 мая.Горные курорты Сочи располагаются на хребте кавказских гор и имеют инфраструктуру для спортивного, семейного отдыха. В последние несколько лет они стали работать круглогодично, основной пик туристов приходится на зиму - с января по март, летом путешественники все чаще выбирают горы для экотуризма.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в путиЦентр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкциюСколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники

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сочи

краснодарский край

горы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, туризм, горы, общество, отдых, новости