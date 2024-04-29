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В горах Сочи открыли летний сезон - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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В горах Сочи открыли летний сезон
В горах Сочи открыли летний сезон - РИА Новости Крым, 29.04.2024
В горах Сочи открыли летний сезон
На горных курортах Сочи стартовал летний сезон. Для туристов запущены канатные дороги и открыты аттракционы, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T19:55
2024-04-29T19:55
сочи
краснодарский край
туризм
горы
общество
отдых
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. На горных курортах Сочи стартовал летний сезон. Для туристов запущены канатные дороги и открыты аттракционы, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей курортов.На "Роза Хутор" в этом теплом сезоне будут доступны для туристов 29 пеших троп, однако их работа будет зависеть от погодных условий. "Традиционно начнут работать высокогорные качели, подвесной мост, родельбан, парк с экзотическими животными", - пишет агентство. Стали доступны для туристов и канатные дороги, которые открыл после профилактики курорт "Газпром" в Сочи, а также аквапарк. "В программе летнего сезона запланированы прогулки - на склоне "Лаура" вновь можно подняться до "Приюта Пихтовый", его высота составляет 1660 метров. Доступны для туристов дороги К1-К5 склона "Альпика", позволяющие добраться до пика – "Приюта Ветров" на высоте 2256 метров как в открытой, так и в закрытой кабине", - перечислили варианты досуга представители курорта.Еще один крупный курорт - "Красная Поляна" - откроет летний сезон весенним фестивалем "Май-пати", который состоится с 1 по 5 мая.Горные курорты Сочи располагаются на хребте кавказских гор и имеют инфраструктуру для спортивного, семейного отдыха. В последние несколько лет они стали работать круглогодично, основной пик туристов приходится на зиму - с января по март, летом путешественники все чаще выбирают горы для экотуризма.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет ближе: Путин поручил сократить время в путиЦентр Алупки расписывают художники: когда завершат реконструкциюСколько стоит снять жилье посуточно в Крыму на майские праздники
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РИА Новости Крым
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сочи, краснодарский край, туризм, горы, общество, отдых, новости
В горах Сочи открыли летний сезон

На горных курортах в Сочи открыли летние аттракционы и пешие тропы

19:55 29.04.2024
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЛетний отдых на горном курорте Красная Поляна
Летний отдых на горном курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. На горных курортах Сочи стартовал летний сезон. Для туристов запущены канатные дороги и открыты аттракционы, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей курортов.
На "Роза Хутор" в этом теплом сезоне будут доступны для туристов 29 пеших троп, однако их работа будет зависеть от погодных условий.
"Традиционно начнут работать высокогорные качели, подвесной мост, родельбан, парк с экзотическими животными", - пишет агентство.
Стали доступны для туристов и канатные дороги, которые открыл после профилактики курорт "Газпром" в Сочи, а также аквапарк.
"В программе летнего сезона запланированы прогулки - на склоне "Лаура" вновь можно подняться до "Приюта Пихтовый", его высота составляет 1660 метров. Доступны для туристов дороги К1-К5 склона "Альпика", позволяющие добраться до пика – "Приюта Ветров" на высоте 2256 метров как в открытой, так и в закрытой кабине", - перечислили варианты досуга представители курорта.
Еще один крупный курорт - "Красная Поляна" - откроет летний сезон весенним фестивалем "Май-пати", который состоится с 1 по 5 мая.
Горные курорты Сочи располагаются на хребте кавказских гор и имеют инфраструктуру для спортивного, семейного отдыха. В последние несколько лет они стали работать круглогодично, основной пик туристов приходится на зиму - с января по март, летом путешественники все чаще выбирают горы для экотуризма.
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