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Памятные мероприятия в Симферополе: где перекроют движение 26 апреля

Памятные мероприятия в Симферополе: где перекроют движение 26 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Памятные мероприятия в Симферополе: где перекроют движение 26 апреля

В связи с проведением памятных мероприятий в честь Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 26 апреля будет перекрыто движение по... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T09:18

2024-04-25T09:18

2024-04-25T09:21

симферополь

ситуация на дорогах крыма

городская среда

авария на чернобыльской атомной станции

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В связи с проведением памятных мероприятий в честь Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 26 апреля будет перекрыто движение по улице Павленко в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал администрации крымской столицы.На указанном отрезке пути будет также запрещена парковка транспортных средств. Для обеспечения порядка организуют дежурство машины-эвакуатора.Власти города призвали жителей и гостей крымской столицы учитывать данную информацию при планировании передвижения.День памяти был установлен в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года.Мировое сообщество не усвоило этого урока, заявил 23 апреля глава Республики Крым Сергей Аксенов. Общественность на Западе никак не реагирует на регулярные обстрелы Запорожской АЭС, которые производит украинская сторона.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу"Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцамЗакон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураном

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, авария на чернобыльской атомной станции, транспорт, логистика, праздники и памятные даты, новости крыма, дороги крыма