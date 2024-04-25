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Памятные мероприятия в Симферополе: где перекроют движение 26 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Памятные мероприятия в Симферополе: где перекроют движение 26 апреля
Памятные мероприятия в Симферополе: где перекроют движение 26 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Памятные мероприятия в Симферополе: где перекроют движение 26 апреля
В связи с проведением памятных мероприятий в честь Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 26 апреля будет перекрыто движение по... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T09:18
2024-04-25T09:21
симферополь
ситуация на дорогах крыма
городская среда
авария на чернобыльской атомной станции
транспорт
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В связи с проведением памятных мероприятий в честь Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 26 апреля будет перекрыто движение по улице Павленко в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал администрации крымской столицы.На указанном отрезке пути будет также запрещена парковка транспортных средств. Для обеспечения порядка организуют дежурство машины-эвакуатора.Власти города призвали жителей и гостей крымской столицы учитывать данную информацию при планировании передвижения.День памяти был установлен в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года.Мировое сообщество не усвоило этого урока, заявил 23 апреля глава Республики Крым Сергей Аксенов. Общественность на Западе никак не реагирует на регулярные обстрелы Запорожской АЭС, которые производит украинская сторона.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев продолжает создавать "грязную ядерную бомбу"Обедненный уран для Киева: какую судьбу Запад готовит украинцамЗакон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураном
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РИА Новости Крым
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симферополь, городская среда, авария на чернобыльской атомной станции, транспорт, логистика, праздники и памятные даты, новости крыма, дороги крыма
Памятные мероприятия в Симферополе: где перекроют движение 26 апреля

В Симферополе 26 апреля перекроют движение по улице Павленко

09:18 25.04.2024 (обновлено: 09:21 25.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДорожный знак "Проезд запрещен"
Дорожный знак Проезд запрещен - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В связи с проведением памятных мероприятий в честь Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 26 апреля будет перекрыто движение по улице Павленко в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал администрации крымской столицы.
"Ограничение движения транспортных средств будет введено с 06:00 до 12:00 часов 26 апреля на месте проведения публичного мероприятия на улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина)", - сказано в сообщении.
На указанном отрезке пути будет также запрещена парковка транспортных средств. Для обеспечения порядка организуют дежурство машины-эвакуатора.
Власти города призвали жителей и гостей крымской столицы учитывать данную информацию при планировании передвижения.
День памяти был установлен в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года.
Мировое сообщество не усвоило этого урока, заявил 23 апреля глава Республики Крым Сергей Аксенов. Общественность на Западе никак не реагирует на регулярные обстрелы Запорожской АЭС, которые производит украинская сторона.
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