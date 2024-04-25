https://crimea.ria.ru/20240425/obstanovka-na-krymskomu-mostu-posle-otkrytiya-dvizheniya-1136835430.html

Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения

Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения

В очереди на проезд по Крымскому мосту находится 120 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T09:06

2024-04-25T09:06

2024-04-25T09:08

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

краснодарский край

тамань

крым

транспорт

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту находится 120 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход был перекрыт в четверг в 07:53. Движение возобновили в 8:30.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.

крымский мост

краснодарский край

тамань

крым

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, краснодарский край, тамань, крым, транспорт, керчь