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Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения
Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения
В очереди на проезд по Крымскому мосту находится 120 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T09:06
2024-04-25T09:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
краснодарский край
тамань
крым
транспорт
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту находится 120 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мостовой переход был перекрыт в четверг в 07:53. Движение возобновили в 8:30.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
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крымский мост, краснодарский край, тамань, крым, транспорт, керчь
Обстановка на Крымскому мосту после открытия движения

В очереди на Крымском мосту 120 автомашин

09:06 25.04.2024 (обновлено: 09:08 25.04.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту находится 120 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 70 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Мостовой переход был перекрыт в четверг в 07:53. Движение возобновили в 8:30.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост – стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В ночное время приостанавливают движение паромы на Керченской переправе, через которую следуют фуры с товарами первой необходимости и автобусы с пассажирами. Также возможно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКраснодарский крайТаманьКрымТранспортКерчь
 
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