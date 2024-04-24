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В Севастополе остановлено движение паромов

В Севастополе остановлено движение паромов - РИА Новости Крым, 24.04.2024

В Севастополе остановлено движение паромов

В Севастополе с 10:30 будет остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса. РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T10:19

2024-04-24T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с 10:30 будет остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.По данным Севастопольского гидрометцентра, 24 апреля в Севастополе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 17-22м/с. В Крыму из-за ветра до 25 м/с на среду объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на Керченской переправе ждут 137 грузовиковШтормовой ветер накроет КрымВ Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят автобусы

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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