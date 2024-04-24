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В Севастополе остановлено движение паромов - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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В Севастополе остановлено движение паромов
В Севастополе остановлено движение паромов - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В Севастополе остановлено движение паромов
В Севастополе с 10:30 будет остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T10:19
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с 10:30 будет остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.По данным Севастопольского гидрометцентра, 24 апреля в Севастополе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 17-22м/с. В Крыму из-за ветра до 25 м/с на среду объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на Керченской переправе ждут 137 грузовиковШтормовой ветер накроет КрымВ Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят автобусы
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, транспорт, логистика, паромы и катера в севастополе, погода, погода в крыму, новости
В Севастополе остановлено движение паромов

В Севастополе из-за ухудшения погоды остановлено движение паромов

10:19 24.04.2024 (обновлено: 10:21 24.04.2024)
 
© Telegram Дептранс СевастополяВ Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром "Адмирал Лазарев"
В Севастополе после ремонта снова выйдет на линию паром Адмирал Лазарев
© Telegram Дептранс Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с 10:30 будет остановлено движение паромов между Артбухтой и Северной стороной. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.
"Уважаемые пассажиры! Движение паромов будет временно остановлено с 10:30 из-за погодных условий", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным Севастопольского гидрометцентра, 24 апреля в Севастополе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 17-22м/с.
В Крыму из-за ветра до 25 м/с на среду объявлено штормовое предупреждение.
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