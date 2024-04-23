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В очереди на Керченской переправе ждут 137 грузовиков
В очереди на Керченской переправе ждут 137 грузовиков - РИА Новости Крым, 23.04.2024
В очереди на Керченской переправе ждут 137 грузовиков
На накопительной парковке грузовых автомобилей перед Керченской паромной переправой ожидают проезда 137 фур. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T21:01
2024-04-23T21:01
2024-04-23T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. На накопительной парковке грузовых автомобилей перед Керченской паромной переправой ожидают проезда 137 фур. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко по итогу рабочего визита в город.Паромы через Керченский пролив следуют по фактической погоде. В случае штормов сообщение приостанавливают. Кроме того, ежедневно в темное время суток переправа останавливается. Во вторник, по данным Лукашенко, морское сообщение завершилось в 19:01.В светлое время суток через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В очереди на Керченской переправе ждут 137 грузовиков
В очереди на Керченской переправе стоят 137 грузовиков - минтранс Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. На накопительной парковке грузовых автомобилей перед Керченской паромной переправой ожидают проезда 137 фур. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко по итогу рабочего визита в город.
"Посетил накопитель грузовых автомобилей, ожидающих в очереди на Керченскую паромную переправу. Текущее накопление – 137 единиц подвижного состава. Пообщался с водителями грузовых автомобилей и операторами на улавливающей парковке. Обсудили работу Керченской паромной переправы", - написал он в своем Telegram-канале.
Паромы через Керченский пролив следуют по фактической погоде. В случае штормов сообщение приостанавливают. Кроме того, ежедневно в темное время суток переправа останавливается. Во вторник, по данным Лукашенко, морское сообщение завершилось в 19:01.
В светлое время суток через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.