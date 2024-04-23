https://crimea.ria.ru/20240423/v-ocheredi-na-kerchenskoy-pereprave-zhdut-137-gruzovikov-1136791232.html

В очереди на Керченской переправе ждут 137 грузовиков

В очереди на Керченской переправе ждут 137 грузовиков - РИА Новости Крым, 23.04.2024

В очереди на Керченской переправе ждут 137 грузовиков

На накопительной парковке грузовых автомобилей перед Керченской паромной переправой ожидают проезда 137 фур. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T21:01

2024-04-23T21:01

2024-04-23T21:01

крым

керчь

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. На накопительной парковке грузовых автомобилей перед Керченской паромной переправой ожидают проезда 137 фур. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко по итогу рабочего визита в город.Паромы через Керченский пролив следуют по фактической погоде. В случае штормов сообщение приостанавливают. Кроме того, ежедневно в темное время суток переправа останавливается. Во вторник, по данным Лукашенко, морское сообщение завершилось в 19:01.В светлое время суток через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют пассажирские автобусы.

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керчь

керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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