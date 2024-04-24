https://crimea.ria.ru/20240424/v-kerchi-mladentsa-ostavili-v-podezde--delo-peredano-v-sud-1136809287.html

В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд

В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд - РИА Новости Крым, 24.04.2024

В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд

Керченский городской суд рассмотрит дело об оставлении младенца на лестничной площадке одного из домов города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T14:57

2024-04-24T14:57

2024-04-24T14:57

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Керченский городской суд рассмотрит дело об оставлении младенца на лестничной площадке одного из домов города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Следствием установлено, что 5 января текущего года обвиняемый совместно с родителями малолетнего ребенка распивал спиртное в их квартире на улице Льва Толстого.Далее, находясь в нетрезвом виде, обвиняемый вынес четырехмесячного ребенка на лестничную площадку, где оставил в нательном комбинезоне. Ребенка обнаружили соседи.Родители малолетнего были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверкуВ Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверкаПьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, дети, суд, алкоголь