Рейтинг@Mail.ru
В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240424/v-kerchi-mladentsa-ostavili-v-podezde--delo-peredano-v-sud-1136809287.html
В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд
В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд
Керченский городской суд рассмотрит дело об оставлении младенца на лестничной площадке одного из домов города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T14:57
2024-04-24T14:57
керчь
новости крыма
прокуратура республики крым
происшествия
дети
суд
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450200_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_76c9e189627177eab1ce848eea921cc4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Керченский городской суд рассмотрит дело об оставлении младенца на лестничной площадке одного из домов города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Следствием установлено, что 5 января текущего года обвиняемый совместно с родителями малолетнего ребенка распивал спиртное в их квартире на улице Льва Толстого.Далее, находясь в нетрезвом виде, обвиняемый вынес четырехмесячного ребенка на лестничную площадку, где оставил в нательном комбинезоне. Ребенка обнаружили соседи.Родители малолетнего были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверкуВ Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверкаПьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450200_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_29a7e4c2b619d59bc3e6c53f58b47c96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, дети, суд, алкоголь
В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд

Оставивший младенца на лестничной клетке керчанин предстанет перед судом

14:57 24.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Керченский городской суд рассмотрит дело об оставлении младенца на лестничной площадке одного из домов города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

"В Керчи направлено в суд уголовное дело об оставлении 4-месячного ребенка на лестничной площадке многоквартирного дома", – сказано в сообщении.

Следствием установлено, что 5 января текущего года обвиняемый совместно с родителями малолетнего ребенка распивал спиртное в их квартире на улице Льва Толстого.
Далее, находясь в нетрезвом виде, обвиняемый вынес четырехмесячного ребенка на лестничную площадку, где оставил в нательном комбинезоне. Ребенка обнаружили соседи.
Родители малолетнего были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверку
В Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверка
Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына
 
КерчьНовости КрымаПрокуратура Республики КрымПроисшествиядетиСудалкоголь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки
15:57Сотни беспилотников и цех по их производству уничтожены в зоне СВО
15:44В Херсонской области завершают ремонт второго альтернативного пути в Крым
15:29Колоссальные потери ВСУ: российские военные отразили 16 контратак
15:17Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Евпатории девушки
15:14Выплаты после паводка могут расширить на дачные дома и СНТ
14:57В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд
14:43Угрозы взрыва на месте возгорания ж/д цистерны под Симферополем нет – МЧС
14:37В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пыли
14:24Число терактов в России за год выросло более чем втрое
14:14Один человек погиб и двое пострадали в ЧП под Симферополем
14:12"Пожарные расцепляли цистерны": что известно о ЧП под Симферополем
14:02Прокуратура РФ предотвратила хищение почти 913 млн рублей бюджетных денег
13:48Под Симферополем горят ж/д цистерны - есть пострадавшие
13:38В Крыму часть пострадавших от шторма пляжей восстановят к 15 мая
13:28Британия наращивает военный потенциал для решения внутренних проблем
13:08Три пожарных поезда тушат объекты ТЭК в Смоленской области
13:03Пушков: ОБСЕ и ПАСЕ закрывают глаза на убийства ВСУ российских военкоров
12:49Песков прокомментировал арест замглавы Минобороны Иванова
12:31Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – Захарова
Лента новостейМолния