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В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд
В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд - РИА Новости Крым, 24.04.2024
В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд
Керченский городской суд рассмотрит дело об оставлении младенца на лестничной площадке одного из домов города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T14:57
2024-04-24T14:57
2024-04-24T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Керченский городской суд рассмотрит дело об оставлении младенца на лестничной площадке одного из домов города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Следствием установлено, что 5 января текущего года обвиняемый совместно с родителями малолетнего ребенка распивал спиртное в их квартире на улице Льва Толстого.Далее, находясь в нетрезвом виде, обвиняемый вынес четырехмесячного ребенка на лестничную площадку, где оставил в нательном комбинезоне. Ребенка обнаружили соседи.Родители малолетнего были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверкуВ Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверкаПьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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керчь, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, дети, суд, алкоголь
В Керчи младенца оставили в подъезде – дело передано в суд
Оставивший младенца на лестничной клетке керчанин предстанет перед судом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Керченский городской суд рассмотрит дело об оставлении младенца на лестничной площадке одного из домов города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
"В Керчи направлено в суд уголовное дело об оставлении 4-месячного ребенка на лестничной площадке многоквартирного дома", – сказано в сообщении.
Следствием установлено, что 5 января текущего года обвиняемый совместно с родителями малолетнего ребенка распивал спиртное в их квартире на улице Льва Толстого.
Далее, находясь в нетрезвом виде, обвиняемый вынес четырехмесячного ребенка на лестничную площадку, где оставил в нательном комбинезоне. Ребенка обнаружили соседи.
Родители малолетнего были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
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