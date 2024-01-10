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Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверку - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверку
Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверку - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверку
Следователи проводят проверку по факту обнаружения в подъезде многоквартирного дома в Керчи четырехмесячного младенца, сообщает главное следственное управление... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T14:42
2024-01-10T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту обнаружения в подъезде многоквартирного дома в Керчи четырехмесячного младенца, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Как уточнили в пресс-службе МВД по Крыму, накануне в гостях у семьи находился их приятель. После совместного употребления спиртного, когда родители спали, гость вынес ребенка из квартиры. Однако, после того как мальчик заплакал, мужчина решил оставить его на лестничной клетке.В отношении родителей могут возбудить уголовное дело по статьям "Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".Мальчик находится в медицинском учреждении, врачи наблюдают за состоянием его здоровья. Жизни малыша ничего не угрожает.Следствие устанавливает обстоятельства происшествия и события, ему предшествующие. Из правоохранительных и иных органов истребованы документы с целью изучения обстановки в семье.К проведению проверки также подключилась прокуратура Крыма. Надзорное ведомство даст оценку действиям родителей, а также уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверкаВ Москве прохожие нашли годовалого младенца на улицеПьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, керчь, происшествия, крымский следком, мвд по республике крым, общество, новости крыма
Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверку

СК проводит проверку после обнаружения в подъезде дома в Керчи 4-месячного младенца

14:42 10.01.2024 (обновлено: 14:45 10.01.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота ГКБ № 15 им О. М. Филатова
Работа ГКБ № 15 им О. М. Филатова - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту обнаружения в подъезде многоквартирного дома в Керчи четырехмесячного младенца, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что вечером 5 января жильцы дома по улице Толстого обнаружили на лестничной клетке плачущего четырехмесячного мальчика. Ребенок проживал в семье, где накануне проходило застолье с гостями. Данная семья, где также воспитывается еще полуторагодовалый ребенок, на учете в органах профилактики не состоит, однако соседями характеризуется неудовлетворительно", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе МВД по Крыму, накануне в гостях у семьи находился их приятель. После совместного употребления спиртного, когда родители спали, гость вынес ребенка из квартиры. Однако, после того как мальчик заплакал, мужчина решил оставить его на лестничной клетке.
В отношении родителей могут возбудить уголовное дело по статьям "Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".
Мальчик находится в медицинском учреждении, врачи наблюдают за состоянием его здоровья. Жизни малыша ничего не угрожает.
Следствие устанавливает обстоятельства происшествия и события, ему предшествующие. Из правоохранительных и иных органов истребованы документы с целью изучения обстановки в семье.
К проведению проверки также подключилась прокуратура Крыма. Надзорное ведомство даст оценку действиям родителей, а также уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
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