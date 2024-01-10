https://crimea.ria.ru/20240110/razdetogo-mladentsa-nashli-v-podezde-doma-v-kerchi--sk-nachal-proverku-1134085639.html

Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверку

Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверку - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверку

Следователи проводят проверку по факту обнаружения в подъезде многоквартирного дома в Керчи четырехмесячного младенца, сообщает главное следственное управление... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T14:42

2024-01-10T14:42

2024-01-10T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту обнаружения в подъезде многоквартирного дома в Керчи четырехмесячного младенца, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Как уточнили в пресс-службе МВД по Крыму, накануне в гостях у семьи находился их приятель. После совместного употребления спиртного, когда родители спали, гость вынес ребенка из квартиры. Однако, после того как мальчик заплакал, мужчина решил оставить его на лестничной клетке.В отношении родителей могут возбудить уголовное дело по статьям "Неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".Мальчик находится в медицинском учреждении, врачи наблюдают за состоянием его здоровья. Жизни малыша ничего не угрожает.Следствие устанавливает обстоятельства происшествия и события, ему предшествующие. Из правоохранительных и иных органов истребованы документы с целью изучения обстановки в семье.К проведению проверки также подключилась прокуратура Крыма. Надзорное ведомство даст оценку действиям родителей, а также уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте родители пеленали младенца на бетонных ступенях – начата проверкаВ Москве прохожие нашли годовалого младенца на улицеПьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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