https://crimea.ria.ru/20230716/v-moskve-prokhozhie-nashli-godovalogo-mladentsa-na-ulitse-1130090226.html

В Москве прохожие нашли годовалого младенца на улице

В Москве прохожие нашли годовалого младенца на улице - РИА Новости Крым, 16.07.2023

В Москве прохожие нашли годовалого младенца на улице

В одном из жилых кварталов Москвы прохожие обнаружили прямо на земле возле дома годовалого ребенка – он госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T16:35

2023-07-16T16:35

2023-07-16T16:46

происшествия

москва

генеральная прокуратура рф

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В одном из жилых кварталов Москвы прохожие обнаружили прямо на земле возле дома годовалого ребенка – он госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.Личности ребенка и его родителей устанавливает прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы. На контроле ведомства также ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту инцидента.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СК В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, общество, россия