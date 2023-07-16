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В Москве прохожие нашли годовалого младенца на улице
В Москве прохожие нашли годовалого младенца на улице - РИА Новости Крым, 16.07.2023
В Москве прохожие нашли годовалого младенца на улице
В одном из жилых кварталов Москвы прохожие обнаружили прямо на земле возле дома годовалого ребенка – он госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T16:35
2023-07-16T16:35
2023-07-16T16:46
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В одном из жилых кварталов Москвы прохожие обнаружили прямо на земле возле дома годовалого ребенка – он госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.Личности ребенка и его родителей устанавливает прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы. На контроле ведомства также ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту инцидента.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СК В Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверка
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происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, общество, россия
В Москве прохожие нашли годовалого младенца на улице
В Москве прохожие нашли лежащего в траве у многоквартирного дома годовалого малыша
16:35 16.07.2023 (обновлено: 16:46 16.07.2023)