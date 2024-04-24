https://crimea.ria.ru/20240424/gde-v-krymu-stroitsya-bolshe-vsego-zhilya-1136818982.html
Где в Крыму строится больше всего жилья
Где в Крыму строится больше всего жилья - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Где в Крыму строится больше всего жилья
Наиболее интенсивное жилищное строительство в Крыму ведется на территории Симферополя, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак и Керчи. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T19:09
2024-04-24T19:09
2024-04-24T19:09
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министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Наиболее интенсивное жилищное строительство в Крыму ведется на территории Симферополя, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак и Керчи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов.И добавил, что практически все муниципальные образования Крыма охвачены жилищным строительством.По словам Тарасова, Симферополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Керчь и Саки – это те муниципальные образования, где идет интенсивное строительство. По итогам 2023 года львиная доля приходится на индивидуальное жилищное строительство. Также сейчас активно развивается Симферопольский район, где в настоящее время уже строится 613 тысяч квадратных метров жилья, в Евпатории - 380 тысяч, а в Ялте – 340 тысяч.За период с января по декабрь 2023 года в Республике Крым введено более 1 млн 219 тысяч квадратных метров жилья, что является рекордным количеством, сделал акцент министр.Ранее ряд экспертов в интервью РИА Новости Крым отметили, что продление семейной ипотеки, развитие туризма и повышение объемов инвестиций в инфраструктуру Крыма обеспечат устойчивый спрос на недвижимость в регионе в ближайшие пять лет.Согласно прогнозам, также расширится география спроса с Симферополя и населенных пунктов ЮБК на западное и восточное побережья и предгорные районы полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте опубликовали список доступных для посещения пляжейКрыму выделили более 5 млрд на ремонт берегоукрепительных сооруженийКрым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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жилье, жилье в крыму, никита тарасов, крым, строительство, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
Где в Крыму строится больше всего жилья
Наиболее интенсивное жилищное строительство ведется в Симферополе и на ЮБК
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости.
Наиболее интенсивное жилищное строительство в Крыму ведется на территории Симферополя, Ялты, Алушты, Евпатории, Сак и Керчи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Никита Тарасов.
"В 2024 году планируем завершить строительство ряда крупных жилых комплексов в Симферополе, Ялте, Алуште, Саках, Феодосии, Судаке, Бахчисарае, Керчи и Евпатории, а также в Симферопольском и Сакском районах", - перечислил министр.
И добавил, что практически все муниципальные образования Крыма охвачены жилищным строительством.
По словам Тарасова, Симферополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Керчь и Саки – это те муниципальные образования, где идет интенсивное строительство. По итогам 2023 года львиная доля приходится на индивидуальное жилищное строительство.
Также сейчас активно развивается Симферопольский район, где в настоящее время уже строится 613 тысяч квадратных метров жилья, в Евпатории - 380 тысяч, а в Ялте – 340 тысяч.
За период с января по декабрь 2023 года в Республике Крым введено более 1 млн 219 тысяч квадратных метров жилья, что является рекордным количеством, сделал акцент министр.
"По итогам 2023 года в Республике Крым введено в эксплуатацию рекордное количество квадратных метров жилья – 1 млн 219 тысяч. Из них 900 тысяч – это индивидуальное жилищное строительство и порядка 316 тысяч – приходится на многоквартирное жилищное строительство", - уточнил он.
Ранее ряд экспертов в интервью РИА Новости Крым отметили, что продление семейной ипотеки, развитие туризма и повышение объемов инвестиций
в инфраструктуру Крыма обеспечат устойчивый спрос на недвижимость в регионе в ближайшие пять лет.
Согласно прогнозам, также расширится география спроса с Симферополя и населенных пунктов ЮБК на западное и восточное побережья и предгорные районы полуострова.
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