Вряд ли что-то останется: президент Ирана пригрозил Израилю
Израиль столкнется с совершенно другими последствиями в случае нападения на Иран - Раиси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Президент Ирана Эбрахим Раиси предостерег Израиль от попыток напасть на территорию его страны и пригрозил совершенно другими последствиями. Об этом он заявил в ходе своего визита в Пакистан, пишет РИА Новости.
"Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля", - приводит агентство IRNA слова Раиси.
В ночь на 14 апреля иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
19 апреля Израиль нанес удар по Ирану в ответ на атаку в ночь с 13 на 14 апреля, которая, в свою очередь, стала репликой на разгром иранского консульства в Дамаске.
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