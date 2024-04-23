https://crimea.ria.ru/20240423/o-chem-segodnya-dolzhny-pisat-smi--zampred-soyuza-zhurnalistov-rossii-1136755499.html

О чем сегодня должны писать СМИ – зампред Союза журналистов России

О чем сегодня должны писать СМИ – зампред Союза журналистов России - РИА Новости Крым, 23.04.2024

О чем сегодня должны писать СМИ – зампред Союза журналистов России

Будет ли чаще ходить нужный автобус, когда в деревню проведут газ и откроется ли рядом новый МФЦ – вот примеры тем, которые читателей интересуют больше всего... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T07:38

2024-04-23T07:38

2024-04-23T08:23

сми

радио "спутник в крыму"

мнения

союз журналистов россии

журналистика

новости

общество

медиа

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Какие темы сегодня больше всего интересуют читателей в России – зампред Союза журналистов России Вишневецкий Какие темы сегодня больше всего интересуют читателей в России – зампред Союза журналистов России Вишневецкий audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Будет ли чаще ходить нужный автобус, когда в деревню проведут газ и откроется ли рядом новый МФЦ – вот примеры тем, которые читателей интересуют больше всего. Важнее всего для человека то, что происходит рядом с его домом, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.Очень тяжелая тема, которая также интересует сегодня всех, – это проведение специальной военной операции. И здесь больше привлекают не сухие факты, а человеческие истории."Конечно, хочется освещать СВО не только с точки зрения, что вот там заняли одно село или улучшили позиции по переднему краю. Хочется рассказывать о тех людях, которые находятся там, и о тех, которые отсюда помогают тем, кто находится там", – сказал Вишневецкий.В наше время журналистские тексты люди читают, в первую очередь, ради эмоций, уверен он. Новости узнают в мессенджерах, а вот от СМИ ожидают ярких авторских текстов.О работе журналистов информационного агентства, о том, какие темы волнуют журналистов сегодня, юным корреспондентам из Крыма ранее рассказала шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко. Слушателями мастер-классов стали ученики девяти школ Бахчисарайского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в СудакеСколько просмотров набрало интервью Карлсона и ПутинаИнтервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев

https://crimea.ria.ru/20240316/zhurnalisty-byli-na-peredovoy-krymskoy-vesny--aksenov-1135670463.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сми, мнения, союз журналистов россии, журналистика, новости, общество, медиа