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О чем сегодня должны писать СМИ – зампред Союза журналистов России - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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О чем сегодня должны писать СМИ – зампред Союза журналистов России
О чем сегодня должны писать СМИ – зампред Союза журналистов России - РИА Новости Крым, 23.04.2024
О чем сегодня должны писать СМИ – зампред Союза журналистов России
Будет ли чаще ходить нужный автобус, когда в деревню проведут газ и откроется ли рядом новый МФЦ – вот примеры тем, которые читателей интересуют больше всего... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T07:38
2024-04-23T08:23
сми
радио "спутник в крыму"
мнения
союз журналистов россии
журналистика
новости
общество
медиа
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Какие темы сегодня больше всего интересуют читателей в России – зампред Союза журналистов России Вишневецкий
Какие темы сегодня больше всего интересуют читателей в России – зампред Союза журналистов России Вишневецкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Будет ли чаще ходить нужный автобус, когда в деревню проведут газ и откроется ли рядом новый МФЦ – вот примеры тем, которые читателей интересуют больше всего. Важнее всего для человека то, что происходит рядом с его домом, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.Очень тяжелая тема, которая также интересует сегодня всех, – это проведение специальной военной операции. И здесь больше привлекают не сухие факты, а человеческие истории."Конечно, хочется освещать СВО не только с точки зрения, что вот там заняли одно село или улучшили позиции по переднему краю. Хочется рассказывать о тех людях, которые находятся там, и о тех, которые отсюда помогают тем, кто находится там", – сказал Вишневецкий.В наше время журналистские тексты люди читают, в первую очередь, ради эмоций, уверен он. Новости узнают в мессенджерах, а вот от СМИ ожидают ярких авторских текстов.О работе журналистов информационного агентства, о том, какие темы волнуют журналистов сегодня, юным корреспондентам из Крыма ранее рассказала шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко. Слушателями мастер-классов стали ученики девяти школ Бахчисарайского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в СудакеСколько просмотров набрало интервью Карлсона и ПутинаИнтервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев
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сми, мнения, союз журналистов россии, журналистика, новости, общество, медиа
О чем сегодня должны писать СМИ – зампред Союза журналистов России

Какие темы сегодня больше всего интересуют читателей в России – эксперт медиарынка

07:38 23.04.2024 (обновлено: 08:23 23.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖурналист
Журналист - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Будет ли чаще ходить нужный автобус, когда в деревню проведут газ и откроется ли рядом новый МФЦ – вот примеры тем, которые читателей интересуют больше всего. Важнее всего для человека то, что происходит рядом с его домом, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.
Какие темы сегодня больше всего интересуют читателей в России – зампред Союза журналистов России Вишневецкий
07:38

"Людей интересуют простые вещи: когда дотянут газ до нашего поселка, сколько стоят продукты? Почему они столько стоят? Откроется ли еще один МФЦ, это к примеру. Конечно, привлекает внимание, например, конфликт между Израилем и Ираном, которые друг по другу стреляют, но, в принципе, людям значительно больше интересно то, что происходит рядом с их домом", – сказал эксперт.

Очень тяжелая тема, которая также интересует сегодня всех, – это проведение специальной военной операции. И здесь больше привлекают не сухие факты, а человеческие истории.
"Конечно, хочется освещать СВО не только с точки зрения, что вот там заняли одно село или улучшили позиции по переднему краю. Хочется рассказывать о тех людях, которые находятся там, и о тех, которые отсюда помогают тем, кто находится там", – сказал Вишневецкий.
В наше время журналистские тексты люди читают, в первую очередь, ради эмоций, уверен он. Новости узнают в мессенджерах, а вот от СМИ ожидают ярких авторских текстов.

"Сегодня к журналистам люди идут, наверное, не за новостями, а больше за эмоциями и судьбами. Ну, значит, нам надо на это и ориентироваться, писать и снимать про людей, которые живут рядом с нами и которые могут быть интересны широкому кругу читателей", – подытожил эксперт.

О работе журналистов информационного агентства, о том, какие темы волнуют журналистов сегодня, юным корреспондентам из Крыма ранее рассказала шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко. Слушателями мастер-классов стали ученики девяти школ Бахчисарайского района.
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