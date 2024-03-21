https://crimea.ria.ru/20240321/v-krymu-bolee-60-yunkorov-poprobovali-sebya-v-roli-zhurnalistov-1135897986.html

В Крыму более 60 юнкоров попробовали себя в роли журналистов

В Крыму более 60 юнкоров попробовали себя в роли журналистов - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В Крыму более 60 юнкоров попробовали себя в роли журналистов

Мастер-классы по медиаработе и созданию SMM-контента провели сотрудники крымского подразделения "Россия сегодня" для учеников девяти школ Бахчисарайского... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T16:04

2024-03-21T16:04

2024-03-21T16:04

бахчисарайский район

международная медиагруппа "россия сегодня"

образование в крыму и севастополе

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Мастер-классы по медиаработе и созданию SMM-контента провели сотрудники крымского подразделения "Россия сегодня" для учеников девяти школ Бахчисарайского района. Мероприятие прошло в рамках форума юных журналистов, который состоялся в четверг в бахчисарайской гимназии имени Н.Р. Андреева.Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко рассказала ученикам о работе журналистов, написании новостей и съемке репортажей. А старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова поделилась тонкостями создания SMM-контента. Кроме того, другие спикеры форума научили юнкоров создавать мультипликации и вести блоги."Мастер-классы для будущих журналистов - это всегда интересно, ярко и творчески. Особенно, когда находишься с детьми на одной волне. На протяжении всего форума мы чувствовали заинтересованность ребят, их увлеченность журналистикой, командный дух. Мы всегда с удовольствием участвуем в таких мастер-классах, ведь дети - это наше будущее, и то, что мы даем им сегодня, обязательно принесет свои плоды завтра", - отметила Евгения Мартыненко.Ранее сотрудники крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" провели пресс-конференцию об основах журналистики и риторики для членов детско-молодежного объединения "Движение Первых". Кроме того, в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым прошла пресс-конференция о правилах успеха в соцсетях, где в качестве СМИ выступили дети медиасмены Международного детского центра "Артек", а спикерами стали блогер Александр Кирьяков и старший редактор социальных сетей РИА Новости Крым Екатерина Радионова.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" ответили на вопросы детейДетям интересно: журналистика и риторикаСотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды

бахчисарайский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарайский район, международная медиагруппа "россия сегодня", образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма