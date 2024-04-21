Рейтинг@Mail.ru
В Одессе гремят взрывы - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240421/v-odesse-gremyat-vzryvy-1136734204.html
В Одессе гремят взрывы
В Одессе гремят взрывы - РИА Новости Крым, 21.04.2024
В Одессе гремят взрывы
Серия взрывов звучит в Одессе в воскресенье днем. Об этом сообщает глава Одессой военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T14:48
2024-04-21T14:51
одесса
одесская область
украина
взрыв
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136468736_0:138:1280:858_1920x0_80_0_0_1bb72feab419f739126f84a1bc24c9a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Серия взрывов звучит в Одессе в воскресенье днем. Об этом сообщает глава Одессой военной администрации Олег Кипер.Накануне в Днепропетровске и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в 11 областях страны и в Киеве. В ночь на 20 апреля в ряде регионов Украины были поражены военные и инфраструктурные объекты. По данным министерства инфраструктуры Украины, в порту в пятницу были повреждены два терминала. Также взрывы гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.В ночь на 19 апреля было повреждено одно из предприятий в Павлограде Днепропетровской области, а также два инфраструктурных объекта в самом Днепропетровске и в районе аэродрома Канатово в Кировограде. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине: какие объекты пораженыНа Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревогаДва терминала поражены в порту под Одессой
одесса
одесская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136468736_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7431ec8c4732f279a3883ab42108a000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одесса, одесская область, украина, взрыв, в мире, новости
В Одессе гремят взрывы

В воскресенье взрывы прогремели у порта в Одессе

14:48 21.04.2024 (обновлено: 14:51 21.04.2024)
 
© ГУ ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© ГУ ГСЧС Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Серия взрывов звучит в Одессе в воскресенье днем. Об этом сообщает глава Одессой военной администрации Олег Кипер.
По его данным, с 13:14 в области объявлена ракетная опасность, есть повреждения в районе транспортно-логистического объекта припортовой инфраструктуры. Взрывной волной частично разрушена инфраструктура.
Накануне в Днепропетровске и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в 11 областях страны и в Киеве. В ночь на 20 апреля в ряде регионов Украины были поражены военные и инфраструктурные объекты.
По данным министерства инфраструктуры Украины, в порту в пятницу были повреждены два терминала.
Также взрывы гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
В ночь на 19 апреля было повреждено одно из предприятий в Павлограде Днепропетровской области, а также два инфраструктурных объекта в самом Днепропетровске и в районе аэродрома Канатово в Кировограде. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы на Украине: какие объекты поражены
На Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревога
Два терминала поражены в порту под Одессой
 
ОдессаОдесская областьУкраинаВзрывВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:38Автобус со школьниками перевернулся в Германии – пострадали 27 детей
15:11За час очередь у Крымского моста выросла до 450 машин
14:48В Одессе гремят взрывы
14:21Ураганный ветер снес опоры освещения в Феодосии
14:07Очередь у Крымского моста: проезда ждут больше 300 машин
13:56Как в Крыму живут хищные птицы – кот Мостик узнал подробности
13:41Армия России продвигается вперед: уничтожена тысяча боевиков ВСУ
13:19Удар по аэродрому Днепр – уничтожен украинский МиГ-29
13:07Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
13:00В МИД России предупредили США о громком и унизительном фиаско на Украине
12:30Охлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активах
11:53Ситуация с паводками в России: пика наводнения ждут в Тюменской области
11:25Стрельба в порту Новороссийска – что происходит
10:49В Евросоюзе возмущены давлением США по вопросу российских активов
10:30В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную езду
10:09Больше 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту после запуска движения
09:56В Севастополе корабль отбил атаку противокорабельной ракеты
09:48Авария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов
09:26Крымский мост открыт
09:18Вашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи
Лента новостейМолния