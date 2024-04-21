В Одессе гремят взрывы
В воскресенье взрывы прогремели у порта в Одессе
14:48 21.04.2024 (обновлено: 14:51 21.04.2024)
© ГУ ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
© ГУ ГСЧС Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Серия взрывов звучит в Одессе в воскресенье днем. Об этом сообщает глава Одессой военной администрации Олег Кипер.
По его данным, с 13:14 в области объявлена ракетная опасность, есть повреждения в районе транспортно-логистического объекта припортовой инфраструктуры. Взрывной волной частично разрушена инфраструктура.
Накануне в Днепропетровске и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в 11 областях страны и в Киеве. В ночь на 20 апреля в ряде регионов Украины были поражены военные и инфраструктурные объекты.
По данным министерства инфраструктуры Украины, в порту в пятницу были повреждены два терминала.
Также взрывы гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
В ночь на 19 апреля было повреждено одно из предприятий в Павлограде Днепропетровской области, а также два инфраструктурных объекта в самом Днепропетровске и в районе аэродрома Канатово в Кировограде. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске.
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