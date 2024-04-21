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В Одессе гремят взрывы

В Одессе гремят взрывы - РИА Новости Крым, 21.04.2024

В Одессе гремят взрывы

Серия взрывов звучит в Одессе в воскресенье днем. Об этом сообщает глава Одессой военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T14:48

2024-04-21T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Серия взрывов звучит в Одессе в воскресенье днем. Об этом сообщает глава Одессой военной администрации Олег Кипер.Накануне в Днепропетровске и подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в 11 областях страны и в Киеве. В ночь на 20 апреля в ряде регионов Украины были поражены военные и инфраструктурные объекты. По данным министерства инфраструктуры Украины, в порту в пятницу были повреждены два терминала. Также взрывы гремели в Одесской области, в районе аэродрома Канатово в Кировограде, два "прилета" зафиксировано в Кривом Роге. Воздушная тревога в ночь на пятницу также звучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.В ночь на 19 апреля было повреждено одно из предприятий в Павлограде Днепропетровской области, а также два инфраструктурных объекта в самом Днепропетровске и в районе аэродрома Канатово в Кировограде. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура, временно приостанавливалась работа железнодорожного вокзала в Днепропетровске.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине: какие объекты пораженыНа Украине снова гремят взрывы: в 11 регионах и Киеве воздушная тревогаДва терминала поражены в порту под Одессой

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