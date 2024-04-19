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На станции "Сюрень" почтили память реабилитированных народов Крыма - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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На станции "Сюрень" почтили память реабилитированных народов Крыма
На станции "Сюрень" почтили память реабилитированных народов Крыма - РИА Новости Крым, 19.04.2024
На станции "Сюрень" почтили память реабилитированных народов Крыма
На территории мемориального комплекса жертвам депортации на станции "Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма совершили первые молитвы в двух храмах, которые стали РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T17:53
2024-04-19T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На территории мемориального комплекса жертвам депортации на станции "Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма совершили первые молитвы в двух храмах, которые стали частью архитектурной композиции. Была освящена православная часовня и совершен первый намаз в мечети, рассказала РИА Новости Крым директор Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия Сафие Эминова."Они являются составной частью этого комплекса и символизируют то, что люди надеялись, молились, обращали все свои надежды к Богу, и эти молитвы были услышаны. Они, наконец, вернулись, и реабилитированные могут действительно дышать полной грудью, развиваться на своей исторической родине", - отметила она.На территории мемориального комплекса прошли памятные мероприятия в честь Дня возрождения реабилитированных народов Крыма. Он отмечается в день, когда в 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар, немцев, армян, болгар, греков и итальянцев.История станции "Сюрень"Мемориал на этом месте построен не случайно. 18 мая 1944 года поезд, который обычно останавливался здесь на одну минуту, простоял на станции несколько часов, пока из окрестных сел привозили женщин, стариков и детей. Жителей Бахчисарайского района и Южного берега Крыма, подлежащих депортации, грузили в товарные вагоны. Так с маленькой станции "Сюрень" было вывезено около 30% всех депортированных граждан.На площади рядом с настоящей железной дорогой установлены стилизованные рельсы, деревянная теплушка и бронзовые фигуры людей, многие из которых уже никогда не увидят свой дом. Композиция народного художника России Салавата Щербакова называется "Последняя семья". По задумке автора, мать с двумя детьми отстала от других людей, она ведет за руку мальчика, который не хочет уезжать. На это место между матерью и ее соплеменниками может встать каждый из ныне живущих, чтобы почувствовать себя в роли этих лишенных крова людей.Перекрестки памятиВ музее на территории комплекса в этот день открылась выставка картин "Перекрестки памяти". Большинство из них рассказывают о трагических событиях времен депортации. Художник Наталья Пуголовок представила две работы в масле, одна из которых – портрет молодой художницы с немецкими корнями Нины Нидерер."Я участвую в выставке художников-представителей депортированных народов с 2006 года. У моей мамы немецкие корни, ее мать чистокровная немка, они в Ставропольском крае жили. Дедушка, мамин отец, был только наполовину немец, и их всех от депортации спасла русская фамилия. А все бабушкины братья и сестры были депортированы в Казахстан", - говорит она.На выставке представлено 40 художественных работ из фондов Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия, а также из личных собраний крымских художников. Об этом журналистам рассказала Ольга Бурова – первый заместитель министра культуры Республики Крым. По ее словам, сегодня реабилитированные народы имеют все возможности для гармоничного развития.Помолиться о жертвах депортации смогут всеЧин освящения православной часовни провел благочинный Бахчисарайского церковного круга протоиерей Петр (Чайковский). По его словам, этого события все ждали семь лет, с тех пор, как на месте часовни и мечети были заложены закладные камни.Маленький храм освятили в честь Воскресения Господня. Совершать службы в нем смогут представители всех христианских конфессий, поскольку среди депортированных народов были и католики, и лютеране, и верующие Армянской Апостольской церкви. По-армянски храм будет называться Сурб-Арутюн, сказал архимандрит Тарон Гуликян, благочинный Российской Нахичеванской Армянской Апостольской церкви по Республике Крым. Он провел службу в часовне после православных священников.Часовня и мечеть выстроены в едином стиле и стоят рядом, как символ единства народов Крыма. После освящения часовни присутствующие отправились в мечеть, где мусульмане совершили намаз.Мемориальный комплекс на станции "Сюрень" был заложен в 2015 году. Первая очередь строительства была завершена год спустя. Строительство храмов началось в 2017 году и завершилось в 2024-м. Храмовый комплекс логически завершает всю архитектурную композицию.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские итальянцы: депортация и реабилитацияКто, как и когда депортировал народы из КрымаЖилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму
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На станции "Сюрень" почтили память реабилитированных народов Крыма

На станции "Сюрень" освятили часовню и совершили первый намаз в мечети

17:53 19.04.2024 (обновлено: 18:04 19.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На территории мемориального комплекса жертвам депортации на станции "Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма совершили первые молитвы в двух храмах, которые стали частью архитектурной композиции. Была освящена православная часовня и совершен первый намаз в мечети, рассказала РИА Новости Крым директор Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия Сафие Эминова.
"Они являются составной частью этого комплекса и символизируют то, что люди надеялись, молились, обращали все свои надежды к Богу, и эти молитвы были услышаны. Они, наконец, вернулись, и реабилитированные могут действительно дышать полной грудью, развиваться на своей исторической родине", - отметила она.
На территории мемориального комплекса прошли памятные мероприятия в честь Дня возрождения реабилитированных народов Крыма. Он отмечается в день, когда в 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар, немцев, армян, болгар, греков и итальянцев.

История станции "Сюрень"

Мемориал на этом месте построен не случайно. 18 мая 1944 года поезд, который обычно останавливался здесь на одну минуту, простоял на станции несколько часов, пока из окрестных сел привозили женщин, стариков и детей. Жителей Бахчисарайского района и Южного берега Крыма, подлежащих депортации, грузили в товарные вагоны. Так с маленькой станции "Сюрень" было вывезено около 30% всех депортированных граждан.
На площади рядом с настоящей железной дорогой установлены стилизованные рельсы, деревянная теплушка и бронзовые фигуры людей, многие из которых уже никогда не увидят свой дом. Композиция народного художника России Салавата Щербакова называется "Последняя семья". По задумке автора, мать с двумя детьми отстала от других людей, она ведет за руку мальчика, который не хочет уезжать. На это место между матерью и ее соплеменниками может встать каждый из ныне живущих, чтобы почувствовать себя в роли этих лишенных крова людей.
© РИА Новости КрымДень возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе Станция Сюрень
1 из 7
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМемориальный комплекс "Станция Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма
Мемориальный комплекс Станция Сюрень в Бахчисарайском районе Крыма
2 из 7
Мемориальный комплекс "Станция Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДень возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе Станция Сюрень
3 из 7
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДень возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе Станция Сюрень
4 из 7
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМемориальный комплекс "Станция Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма
Мемориальный комплекс Станция Сюрень в Бахчисарайском районе Крыма
5 из 7
Мемориальный комплекс "Станция Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДень возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе Станция Сюрень
6 из 7
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМемориальный комплекс "Станция Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма
Мемориальный комплекс Станция Сюрень в Бахчисарайском районе Крыма
7 из 7
Мемориальный комплекс "Станция Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости Крым
1 из 7
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
2 из 7
Мемориальный комплекс "Станция Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости Крым
3 из 7
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
4 из 7
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
5 из 7
Мемориальный комплекс "Станция Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости Крым
6 из 7
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
7 из 7
Мемориальный комплекс "Станция Сюрень" в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости Крым

Перекрестки памяти

В музее на территории комплекса в этот день открылась выставка картин "Перекрестки памяти". Большинство из них рассказывают о трагических событиях времен депортации. Художник Наталья Пуголовок представила две работы в масле, одна из которых – портрет молодой художницы с немецкими корнями Нины Нидерер.
"Я участвую в выставке художников-представителей депортированных народов с 2006 года. У моей мамы немецкие корни, ее мать чистокровная немка, они в Ставропольском крае жили. Дедушка, мамин отец, был только наполовину немец, и их всех от депортации спасла русская фамилия. А все бабушкины братья и сестры были депортированы в Казахстан", - говорит она.
На выставке представлено 40 художественных работ из фондов Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия, а также из личных собраний крымских художников. Об этом журналистам рассказала Ольга Бурова – первый заместитель министра культуры Республики Крым. По ее словам, сегодня реабилитированные народы имеют все возможности для гармоничного развития.
"Конечно, мы видим развитие и в социальном плане, и в экономическом, и в политическом. Если говорить в части культуры, то сегодня мы поддерживаем все национальности, которые проживают в Крыму. В домах культуры есть возможность заниматься народным коллективам, в библиотеках находятся книги, которые представляют культуру народов, населяющих Крым. В музеях проходят тематические выставки, постоянно обновляются экспозиции", - отметила Бурова.
© РИА Новости КрымДень возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе Станция Сюрень - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"

Помолиться о жертвах депортации смогут все

Чин освящения православной часовни провел благочинный Бахчисарайского церковного круга протоиерей Петр (Чайковский). По его словам, этого события все ждали семь лет, с тех пор, как на месте часовни и мечети были заложены закладные камни.
Маленький храм освятили в честь Воскресения Господня. Совершать службы в нем смогут представители всех христианских конфессий, поскольку среди депортированных народов были и католики, и лютеране, и верующие Армянской Апостольской церкви. По-армянски храм будет называться Сурб-Арутюн, сказал архимандрит Тарон Гуликян, благочинный Российской Нахичеванской Армянской Апостольской церкви по Республике Крым. Он провел службу в часовне после православных священников.
"Да, можем молиться Богу в одном храме. Лучше молиться в одной церкви, чем друг с другом бороться или воевать", - сказал он.
Часовня и мечеть выстроены в едином стиле и стоят рядом, как символ единства народов Крыма. После освящения часовни присутствующие отправились в мечеть, где мусульмане совершили намаз.
"Мы видим в Крыму, что мечеть и церковь живут рядом, и между ними нет никакой вражды. Мы просим Всевышнего, чтобы в этом месте всегда царил мир", - сказал, обращаясь к присутствующим, представитель Духовного управления мусульман Крыма.
© РИА Новости КрымДень возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе Станция Сюрень
1 из 5
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДень возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе Станция Сюрень
2 из 5
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДень возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе Станция Сюрень
3 из 5
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДень возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе Станция Сюрень
4 из 5
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымДень возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе Станция Сюрень
5 из 5
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
1 из 5
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
2 из 5
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
3 из 5
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
4 из 5
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
5 из 5
День возрождения реабилитированных народов на мемориальном комплексе "Станция Сюрень"
© РИА Новости Крым
Мемориальный комплекс на станции "Сюрень" был заложен в 2015 году. Первая очередь строительства была завершена год спустя. Строительство храмов началось в 2017 году и завершилось в 2024-м. Храмовый комплекс логически завершает всю архитектурную композицию.
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