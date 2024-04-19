https://crimea.ria.ru/20240419/krymchanku-osudili-za-razglashenie-gosudarstvennoy-tayny-1136680774.html

Крымчанку осудили за разглашение государственной тайны

Крымчанку осудили за разглашение государственной тайны - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Крымчанку осудили за разглашение государственной тайны

Жительница Симферополя выплатит крупный штраф за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T11:17

2024-04-19T11:17

2024-04-19T11:17

суд

верховный суд крыма

приговор

разглашение государственной тайны

закон и право

симферополь

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_c62a87a5b427c0c5ef9a4298faaf6848.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Жительница Симферополя выплатит крупный штраф за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма."В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого жительница Симферополя 1965 года рождения признана виновной в разглашении сведений, составляющих государственную тайну", – говорится в сообщении.Уточняется, что осужденная занимала должность на транспортном предприятии республики.Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Также женщину лишили права заниматься деятельностью, которая связана с допуском к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат информацию, составляющую государственную тайну.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизменуРоссиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб ПольшиНаказание за саботаж в период СВО: что предлагают в Совфеде

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суд, верховный суд крыма, приговор, разглашение государственной тайны, закон и право, симферополь, новости крыма