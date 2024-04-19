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Крымчанку осудили за разглашение государственной тайны
Крымчанку осудили за разглашение государственной тайны - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Крымчанку осудили за разглашение государственной тайны
Жительница Симферополя выплатит крупный штраф за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T11:17
2024-04-19T11:17
2024-04-19T11:17
суд
верховный суд крыма
приговор
разглашение государственной тайны
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Жительница Симферополя выплатит крупный штраф за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма."В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого жительница Симферополя 1965 года рождения признана виновной в разглашении сведений, составляющих государственную тайну", – говорится в сообщении.Уточняется, что осужденная занимала должность на транспортном предприятии республики.Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Также женщину лишили права заниматься деятельностью, которая связана с допуском к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат информацию, составляющую государственную тайну.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Крыма приговорили к 9 годам колонии за покушение на госизменуРоссиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб ПольшиНаказание за саботаж в период СВО: что предлагают в Совфеде
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РИА Новости Крым
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суд, верховный суд крыма, приговор, разглашение государственной тайны, закон и право, симферополь, новости крыма
Крымчанку осудили за разглашение государственной тайны
Жительница Симферополя выплатит крупный штраф за разглашение государственной тайны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Жительница Симферополя выплатит крупный штраф за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.
"В Верховном суде Республики Крым окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого жительница Симферополя 1965 года рождения признана виновной в разглашении сведений, составляющих государственную тайну", – говорится в сообщении.
Уточняется, что осужденная занимала должность на транспортном предприятии республики.
Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Также женщину лишили права заниматься деятельностью, которая связана с допуском к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
"По делу судом были установлены исключительные обстоятельства, дающие основание суду применить ст.64 Уголовного кодекса РФ и назначить наказание ниже низшего предела", – добавили в ведомстве.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат информацию, составляющую государственную тайну.
Приговор не вступил в законную силу.
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