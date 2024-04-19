https://crimea.ria.ru/20240419/chast-sevastopolya-v-pyatnitsu-stanetsya-bez-sveta--sroki-i-adresa-1136661971.html

Часть Севастополя в пятницу станется без света – сроки и адреса

Часть Севастополя в пятницу станется без света – сроки и адреса - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Часть Севастополя в пятницу станется без света – сроки и адреса

Часть севастопольских абонентов 19 апреля останутся без света из-за неотложных ремонтных работ на сетях, сообщает компания "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T07:43

2024-04-19T07:43

2024-04-19T07:43

новости

севастополь

отключение электроэнергии

электричество

электроэнергия

электросети

севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Часть севастопольских абонентов 19 апреля останутся без света из-за неотложных ремонтных работ на сетях, сообщает компания "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 часов утра до полудня свет отключат в поселке Водоканал по улицам Илистая 1-9, 5-а, 6, 10, Лесная 2/9, 2-12, 2-г, 2-а, 2/2, 4-б, 8/2, 1-11, 1/1, Плотинная 4, 8, 10, 15-б, 5-15, Фонтанная 2-12, 1-13, кад. 288, Школьная 4, Новокузнецкая 24, Лазурная кад. 230, 1-е отд. Золотая балка, Междурядная 2-А-1, 2-28, 1-3, 25, 50, в переулках Гальченко 8 и Междурядном 2-14, 44, 7, 40-А, 32-36, 46-48, 52, 37-А, 45-А, 41-А, 55-А,43-45, 53, 5.С 9:00 до 14 часов подачу электроэнергии приостановят для жителей Инкермана по улицам Новочеркасская 4-А, 6-12, 7-11, Ростовская 2-А, 2-24, 1-В, 1-15, Таганрогская 12-18, 7-9, 21-23, 27-29, Шубикова 2-12, 1-3, Менжинского 27-31, 35, Белокаменская 28.С 9 часов утра до 15:00 отключение произойдет в границах садовых товариществ "Золотая Балка" и "Корабел", по бульвару Гидронафтов 60.с 9:00 до 16:00 часов без света останутся улицы Багрия, 30-А,2-58,27-29, Брянская, 1-11С 9:00 и до 17.00 полуторачасовые отключения возможны в границах СТ "Икар-1" 10, 22-26, 52, 66-68, 76-78, 82, 86, 19, 27, 31, 37, 41, 47-49, 65, 71, 75, 25/106, 1, 26, 110, 114, 120, 134, 15, 27, 125, 129, 135, 141, 147, 159-163, ТСН "Таврия" 104, 348, 41-43, 113, 157, 165, "Троллейбусник-2" 1-16, 1-14, 4-14, 8-3, 2/10, 4, 2/1, 7-5, 7-6, 1-12, 9-15, 1/16, 5/2, 3-20, 4-1, 544, 5/23, 5/25, 9-27, 5/21, 3-23, 5/18, 200, 1020, 183-185, 199, 207, 217, 1033 "Рябинушка" 94-А, 18-Б, 134-А, 66, 74, 94, 98-10, 189-А, 111-А, 157-А, 173-А, 33-35, по улицам Сапунгорская 25/63, 25/173, Долинная 4-6, 12, Разъездная 6-А, 8-А, 11, Предместная 73-А, 75-А, 73-Б, 71-75, 733, 2-ой Обороны 92-А, 72, 76, 80-92.Читайте также на РИА Новости Крым:Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендоватьПредседателям кооперативов и СНТ в Крыму запретят брать деньги за светКакие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять лет

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, отключение электроэнергии, электричество, электроэнергия, электросети, севастопольэнерго