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Украинские дроны пытались атаковать Ростовскую область - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Украинские дроны пытались атаковать Ростовскую область
Украинские дроны пытались атаковать Ростовскую область - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Украинские дроны пытались атаковать Ростовскую область
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T06:20
2024-04-18T06:20
ростовская область
василий голубев
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать беспилотниками Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Как ранее сообщалось, накануне вечером и в ночь на четверг Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке - были сбиты 14 реактивных снарядов Vampire, позже на подлете к Белгороду силы ПВО сбили 21 воздушную цель, один человек пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена при падении дрона в ВоронежеРоссийские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за суткиКиев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию
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ростовская область, василий голубев, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, новости сво
Украинские дроны пытались атаковать Ростовскую область

Три украинских беспилотника сбиты над территорией Ростовской области

06:20 18.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
Солдат ВСУ готовится к запуску беспилотника
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать беспилотниками Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Около 02:00 ночи в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено три БПЛА. Последствия на земле уточняются", - написал он в своем ТГ-канале.
Как ранее сообщалось, накануне вечером и в ночь на четверг Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке - были сбиты 14 реактивных снарядов Vampire, позже на подлете к Белгороду силы ПВО сбили 21 воздушную цель, один человек пострадал.
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Ростовская областьВасилий ГолубевВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовостиНовости СВО
 
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