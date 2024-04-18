https://crimea.ria.ru/20240418/ukrainskie-drony-pytalis-atakovat-rostovskuyu-oblast-1136648495.html

Украинские дроны пытались атаковать Ростовскую область

Украинские дроны пытались атаковать Ростовскую область - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Украинские дроны пытались атаковать Ростовскую область

ВСУ пытались атаковать беспилотниками Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T06:20

2024-04-18T06:20

2024-04-18T06:20

ростовская область

василий голубев

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132600302_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_b8e7c9a7c540a0a67d65c8e08e61b752.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать беспилотниками Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Как ранее сообщалось, накануне вечером и в ночь на четверг Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке - были сбиты 14 реактивных снарядов Vampire, позже на подлете к Белгороду силы ПВО сбили 21 воздушную цель, один человек пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина ранена при падении дрона в ВоронежеРоссийские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за суткиКиев пытался атаковать дронами Татарстан и Мордовию

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, василий голубев, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, новости сво