https://crimea.ria.ru/20240418/kiev-ustroil-massirovannuyu-ataku-dronami-i-raketami-na-regiony-rossii-1136648761.html

Киев устроил массированную атаку дронами и ракетами на регионы России

Киев устроил массированную атаку дронами и ракетами на регионы России - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Киев устроил массированную атаку дронами и ракетами на регионы России

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над регионами... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T07:38

2024-04-18T07:38

2024-04-18T07:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дежурными средствами ПВО две ракеты, 19 реактивных снарядов, шестнадцать беспилотников и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области. Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, а над территорией Воронежской области перехвачен один дрон и уничтожены три малоразмерных воздушных шара.Как ранее сообщалось, накануне вечером и в ночь на четверг Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке - были сбиты 14 реактивных снарядов Vampire, позже на подлете к Белгороду силы ПВО сбили 21 воздушную цель, один человек пострадал.При падении украинского беспилотника в Воронеже получила ранения пенсионерка.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за суткиКиев пытался атаковать дронами Татарстан и МордовиюКиевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ

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белгородская область

ростовская область

воронежская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), новости сво, россия, пво, новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, ростовская область, воронежская область