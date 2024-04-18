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Киев устроил массированную атаку дронами и ракетами на регионы России - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Киев устроил массированную атаку дронами и ракетами на регионы России
Киев устроил массированную атаку дронами и ракетами на регионы России - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Киев устроил массированную атаку дронами и ракетами на регионы России
За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над регионами... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T07:38
2024-04-18T07:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дежурными средствами ПВО две ракеты, 19 реактивных снарядов, шестнадцать беспилотников и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области. Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, а над территорией Воронежской области перехвачен один дрон и уничтожены три малоразмерных воздушных шара.Как ранее сообщалось, накануне вечером и в ночь на четверг Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке - были сбиты 14 реактивных снарядов Vampire, позже на подлете к Белгороду силы ПВО сбили 21 воздушную цель, один человек пострадал.При падении украинского беспилотника в Воронеже получила ранения пенсионерка.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска сбили шесть американских ракет АТАСМS за суткиКиев пытался атаковать дронами Татарстан и МордовиюКиевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ
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всу (вооруженные силы украины), новости сво, россия, пво, новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, ростовская область, воронежская область
Киев устроил массированную атаку дронами и ракетами на регионы России

Силы ПВО ночью отразили массированную атаку дронов и реактивных снарядов по регионам РФ

07:38 18.04.2024 (обновлено: 07:40 18.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
енитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У", 19 реактивных снарядов Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и 20 беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением оперативно-тактических ракет "Точка-У", реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО две ракеты, 19 реактивных снарядов, шестнадцать беспилотников и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области. Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, а над территорией Воронежской области перехвачен один дрон и уничтожены три малоразмерных воздушных шара.
Как ранее сообщалось, накануне вечером и в ночь на четверг Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке - были сбиты 14 реактивных снарядов Vampire, позже на подлете к Белгороду силы ПВО сбили 21 воздушную цель, один человек пострадал.
При падении украинского беспилотника в Воронеже получила ранения пенсионерка.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОРоссияПВОНовостиМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Белгородская областьРостовская областьВоронежская область
 
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