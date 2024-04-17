https://crimea.ria.ru/20240417/v-sevastopole-ostanovilis-paromy---prichina-1136635283.html

В Севастополе остановились паромы - причина

В Севастополе остановились паромы - причина - РИА Новости Крым, 17.04.2024

В Севастополе остановились паромы - причина

В Севастополе приостановлено движение паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T13:34

2024-04-17T13:34

2024-04-17T13:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В среду в Севастополе усилился южный ветер. В порывах его скорость достигает 15 метров в секунду, ранее сообщали в крымском гидрометцентре. Ранее в МЧС Крыма предупреждали о штормовом предупреждении на полуострове из-за усиления ветра на 17 апреля. По данным спасателей, в среду в регионе сохранится юго-западный ветер 17-22 м/с.В ночь на 16 апреля сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев. По информации администрации города, электросети были оперативно восстановлены.Два дня назад МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитВозле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбыЧто происходит на севере Крыма и как работают пункты пропуска

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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