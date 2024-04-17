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В Севастополе остановились паромы - причина - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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В Севастополе остановились паромы - причина
В Севастополе остановились паромы - причина - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Севастополе остановились паромы - причина
В Севастополе приостановлено движение паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T13:34
2024-04-17T13:38
севастополь
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морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В среду в Севастополе усилился южный ветер. В порывах его скорость достигает 15 метров в секунду, ранее сообщали в крымском гидрометцентре. Ранее в МЧС Крыма предупреждали о штормовом предупреждении на полуострове из-за усиления ветра на 17 апреля. По данным спасателей, в среду в регионе сохранится юго-западный ветер 17-22 м/с.В ночь на 16 апреля сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев. По информации администрации города, электросети были оперативно восстановлены.Два дня назад МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитВозле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбыЧто происходит на севере Крыма и как работают пункты пропуска
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости крыма, погода в крыму, крымская погода
В Севастополе остановились паромы - причина

Паромы в Севастополе приостановили работу из-за погоды

13:34 17.04.2024 (обновлено: 13:38 17.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Движение паромов временно остановлено из-за погодных условий", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
В среду в Севастополе усилился южный ветер. В порывах его скорость достигает 15 метров в секунду, ранее сообщали в крымском гидрометцентре.
Ранее в МЧС Крыма предупреждали о штормовом предупреждении на полуострове из-за усиления ветра на 17 апреля. По данным спасателей, в среду в регионе сохранится юго-западный ветер 17-22 м/с.
В ночь на 16 апреля сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев. По информации администрации города, электросети были оперативно восстановлены.
Два дня назад МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля.
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