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В Севастополе остановились паромы - причина
В Севастополе остановились паромы - причина - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Севастополе остановились паромы - причина
В Севастополе приостановлено движение паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T13:34
2024-04-17T13:34
2024-04-17T13:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В среду в Севастополе усилился южный ветер. В порывах его скорость достигает 15 метров в секунду, ранее сообщали в крымском гидрометцентре. Ранее в МЧС Крыма предупреждали о штормовом предупреждении на полуострове из-за усиления ветра на 17 апреля. По данным спасателей, в среду в регионе сохранится юго-западный ветер 17-22 м/с.В ночь на 16 апреля сильный ветер в Феодосии привел к обрывам электропроводов и падению деревьев. По информации администрации города, электросети были оперативно восстановлены.Два дня назад МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый противопожарный режим введен в Крыму – что это значитВозле мыса Херсонес в Севастополе флот проводит стрельбыЧто происходит на севере Крыма и как работают пункты пропуска
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В Севастополе остановились паромы - причина
Паромы в Севастополе приостановили работу из-за погоды
13:34 17.04.2024 (обновлено: 13:38 17.04.2024)